 

Пенсионерку из Уфы приговорили к 3 годам условно за перевод денег

06.09.2021, 22:00, Разное
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…матери арестованного оппозиционера Дильмухаметова.

Октябрьский районный суд Уфы приговорил 59-летнюю местную жительницу Ильмиру Бикбаеву к 3 годам условного срока из-за перевода денег матери арестованного оппозиционера Айрата Дильмухаметова, осужденного по делу об экстремизме. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на суд.

Прокурор запрашивал для Бикбаевой 4 года колонии общего режима. Ее признали виновной по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК). Как утверждало следствие, пенсионерка перевела на банковскую карту матери Дильмухаметова 1,5 тысяч рублей двумя платежами в 2018 году и 4,5 тысяч рублей семью платежами в 2019 году (уже после ареста Дильмухаметова). Тем самым, как утверждают силовики, гражданка финансировала «подготовку и совершение» Дильмухаметовым «преступлений экстремистской направленности».

«Умышленно оказывала ему [Айрату Дильмухаметову] помощь путем распространения в социальной сети Facebook материалов, направленных на сбор денежных средств, заведомо предназначенных для подготовки и совершения Дильмухаметовым преступлений экстремистской направленности», — цитирует «Ideal.Реалии»* документы следствия.

Сама Бикбаева вину не признавала. Она подчеркивала, что оказывала финансовую помощь из-за того, что у матери заключенного «остались незначительные средства к существованию».

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Общественного деятеля из Башкирии Айрата Дильмухаметова арестовали в марте 2019 года, 24 августа 2020 года его приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Дильмухаметову вменялись публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ (ч. 2 ст. 280.1), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганда терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Сам он вину не признавал.

*Внесено Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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