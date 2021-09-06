 

Мнение: Останки Каддафи будут переданы для захоронения

06.09.2021, 21:50, Разное
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Останки Каддафи будут переданы для захоронения

Останки Муаммара Каддафи и его сына будут переданы его родному племени для нормального захоронения. 10 лет назад, после убийства Каддафи, его останки были вывезены и якобы захоронены в неизвестном месте боевиками, дабы они не могли стать объектом для поклонения сторонников Каддафи, которых в Ливии и сейчас хватает. На стороне Хафтара сражались "зеленые" отряды каддафистов (в частности, при штурме Дерны), а еще один сын Каддафи сейчас является кандидатом в президенты в Ливии.

Спустя 10 лет даже самым упоротым очевидно, что ничего хорошего после свержения и убийства Каддафи Ливию не ждало. Развал страны, иностранная интервенция, расцвет ИГИЛ, рынки рабов, сотни и тысячи утонувших беженцев и продолжающаяся гражданская война. Хлебнули "свободы и демократии" с запасом.

Останки бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, убитого повстанцами в октябре 2011 года в разгар революции в Ливии, будут переданы  его племени для перезахоронения.
По информации местных источников, между видными представителями города Мисурата и старейшинами племен аль-каддафа и аль-муджабар достигнута договоренность о передаче останков Муаммара Каддафи, его сына Муатассима, а также соратника Муаммара, возглавлявшего при нем министерство обороны, Абу Бакра Юниса Джабера.
Несмотря на то, что с момента убийства Каддафи прошло почти 10 лет, местонахождение его могилы до сих пор остается тайной, доступной лишь узкому кругу людей, принимавших непосредственное участие в погребении Каддафи и поклявшихся на Коране сохранить все в секрете.

https://t.me/africanists/4588 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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