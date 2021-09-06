Софья Таюрская удивила подписчиков неожиданным признанием: “Ненавижу ходить по магазинам”

Популярная певица Софья Таюрская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой призналась подписчикам в своей нелюбви к шопингу. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Основной визуальной составляющей публикации стал фотоколлаж из четырех снимков, на которых солистка группы Little Big предстала одетой в бежевый свитер в стиле оверсайз, джинсы -дранки и коричневые массивные ботинки. Образ красотки дополнила стильная сумка в тон обуви с ручками и плечевым ремнем. В откровениях, которыми Софья Таюрская сопроводила фото, она посетовала на внезапное наступление холодных осенних дней. “Я, конечно же, не успела купить ничего теплого, а я ненавижу ходить по магазинам. Как же прекрасно, что в наше время всё можно купить онлайн!” – отметила исполнительница. Она также дала подписчикам ссылку на страницу интернет-магазина, в котором приобрела свою новую осеннюю одежду, не забыв добавить данные о ценах на упомянутые модели.

Изображение взято с: [email protected]

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры восприняли презентацию певицы всерьез. Так, некоторые посетители микроблога усомнились, что красавица способна проповедовать такой “бомжацкий” стиль и посчитали, что она презентовала вещи исключительно в рекламных целях. Более того, многие из упомянутой категории подписчиков всерьез возмутились тому факту, что все пикантные части тела звезды, вопреки обыкновению, оказались из-за стиля наряда скрыты от созерцания. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, выразило восторг образом любимицы, особо отметив привлекательность её нового свитера. В итоге публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.