 

Софья Таюрская удивила подписчиков неожиданным признанием: “Ненавижу ходить по магазинам”

06.09.2021, 21:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Софья Таюрская разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой призналась подписчикам в своей нелюбви к шопингу. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Основной визуальной составляющей публикации стал фотоколлаж из четырех снимков, на которых солистка группы Little Big предстала одетой в бежевый свитер в стиле оверсайз, джинсы -дранки и коричневые массивные ботинки. Образ красотки дополнила стильная сумка в тон обуви с ручками и плечевым ремнем. В откровениях, которыми Софья Таюрская сопроводила фото, она посетовала на внезапное наступление холодных осенних дней. “Я, конечно же, не успела купить ничего теплого, а я ненавижу ходить по магазинам. Как же прекрасно, что в наше время всё можно купить онлайн!” – отметила исполнительница. Она также дала подписчикам ссылку на страницу интернет-магазина, в котором приобрела свою новую осеннюю одежду, не забыв добавить данные о ценах на упомянутые модели.
Изображение взято с: [email protected]
Стоит отметить, что далеко не все фолловеры восприняли презентацию певицы всерьез. Так, некоторые посетители микроблога усомнились, что красавица способна проповедовать такой “бомжацкий” стиль и посчитали, что она презентовала вещи исключительно в рекламных целях. Более того, многие из упомянутой категории подписчиков всерьез возмутились тому факту, что все пикантные части тела звезды, вопреки обыкновению, оказались из-за стиля наряда скрыты от созерцания. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, выразило восторг образом любимицы, особо отметив привлекательность её нового свитера. В итоге публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / В Польше нашли загадочные 7-тысячелетние концентрические объекты

15.02 / Мнение: Новая транспортная реальность в Закавказье

07.08 / В Индии при посадке разбился самолет

25.01 / Мнение: Что скрывает Путин?

09.08 / Мнение: Запад определился с самым катастрофическим периодом в своей истории

06.09 / Пять вещей, которые должны быть в гардеробе осенью: учимся их носить на примере звезд стритстайла

07.06 / Очистка воды от загрязнения

15.11 / Оргкомитет «Формулы-1» объявил о дисквалификации Квята за отказ вставать на колено

01.01 / Мнение: Без иллюзий!

28.04 / Навальный подал в суд на СИЗО «Матросская тишина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика