 

Истощенная Макеева показала видео из больницы: “Малахов, спи спокойно”

06.09.2021, 21:44, Разное
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Актриса Анастасия Макеева обнародовала видео из больницы. Она показала себя под капельницей. В описании к публикации знаменитость призвала ведущего Андрея Малахова спать спокойно.
В начале года Макеева представила общественности нового возлюбленного Романа Малькова. Оказывается, ради нее он бросил супругу и троих детей. Теперь актрисе приходится публичной вести войну с бывшей семьей мужа. На фоне постоянных стрессов и скандалов у Макеевой ухудшилось самочувствие. Она то и дело жалуется на проблемы со здоровьем, накануне ее госпитализировали.

Сейчас 39-летняя знаменитость чувствует себя лучше. На своей странице в социальной сети Instagram она показала себя под капельницей. Актриса сняла ролик, на фоне которого звучит песня «Стервятники». Многие подумали, что знаменитость обращается к хейтерам и экс-супруге Романа Малькова, которую зовут Светлана. Последняя приняла участие в съемках программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Там будут обнародованы новые подробности семейного скандала.

В комментариях поклонники поспешили поддержать Анастасию Макееву. Они ожелали ей крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Сама же Светлана Малькова утверждает, что смирилась с разводом. Однако она требует, чтобы бизнесмен платил алименты на содержание детей. Якобы Роман Мальков уже несколько месяцев не перечислял обещанные денежные средства.



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