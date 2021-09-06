Мнение: Схлопывание Литвы, преимущества России и страны, куда не хочется возвращаться

1. У соседней с нами Литвы богатое историческое наследие. Страна далеко не всегда занимала униженное положение сторожевого лимитрофа. Вспомним хотя бы Речь Посполитую: государство, на равных соперничающее с сильнейшими державами Европы. Теперь, однако, Литва — маленькое и малоизвестное за пределами бСССР государство. Даже российские СМИ редко выделяют Литву, предпочитая рассматривать её вместе с соседями по Прибалтике – Латвией и Эстонией.

Кто-то считает, так и должно быть: дескать, положение дел там относительно благополучное, вот ничего и не происходит. Однако по мнению публициста Александра Роджерса, Литва идёт тем же самым «путём самоуничтожения», что и другие прибалтийские республики:

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-besslavnyj-put-samounichtozheniya-litvy/

…полезных ископаемых почти нет, стратегических ресурсов тоже. Холодное, мелкое и грязное море – удовольствие для туристов крайне сомнительное (при прочих равных то же Чёрное море для нас или Эгейское с Адриатическим для европейцев – на порядки привлекательнее). Единственное хоть какое-то экономическое значение имеют порты в Риге и Клайпеде, через которые всегда шла торговля между Европой и Россией (ну и немного транзита с Востока, хотя для индийских и китайских товаров это никогда не было основным стратегическим маршрутом).

Акцентирую: без российских товаров, без торговли с Россией эти порты никому и даром не нужны (точно так же, как и Одесса с Николаевым, которые медленно умирают без транзита в Россию все последние годы).

Поэтому основные экономические активы Прибалтики – это порты, ведущие к ним железные дороги и слегка туризм, причём именно российский (потому что европейцам смотреть в Риге или Вильнюсе не на что, а русские туда какое-то время ездили по ещё советским привычкам).

Ну и ещё потенциальные экономические преимущества – это возможность получать дешёвое электричество из России и Белоруссии через Единую энергетическую систему и аналогично дешёвый трубный газ из России. Что позволило бы существенно снижать себестоимость любого производства.

Но что делает Литва все годы своей «независимости»? Она последовательно уничтожает весь свой, и без того не богатый, экономический потенциал.

Сначала под предлогом «борьбы с советским наследием» разрушили почти всю местную промышленность. Потом старательно пытались отсоединиться от ЕЭС и закрыли собственную АЭС, которая давала дешёвое электричество – и стали покупать дорогое в Дании и Швеции (где цены за киловатт одни из самых высоких в ЕС). Теперь вот тщательно пытаются огородиться от такого же дешёвого электричества из Белоруссии.

С газом аналогично. Есть дешёвый трубный из России по ещё советским трубопроводам – но построили дорогой СПГ-терминал, арендуют убыточный газовоз и возят издалека американский сжиженный, «лишь бы назло москалям». Всё это приводит не только к удорожанию себестоимости любой продукции, но и к высоким коммунальным тарифам для стремительно сокращающегося населения.

Отвадили своей русофобией туристов из России. Кому от этого хуже? Уж точно не крымчанам с сочинцами.

Дальше своими перманентными истериками про российскую агрессию фактически вынудили Россию строить порт в Усть-Луге. Это дорого, долго и сложно, но в какой-то момент руководство России решило, что проще построить новый порт, чем зависеть от капризов хуторских русофобов. И всё, теперь Клайпеда не нужна (впрочем, как и Рига). Минус почти половина грузопотока через порты и Литовскую железную дорогу. Минус треть ВВП Литвы.

Причём теперь даже если кто-то совершит чудо и снова наладит нормальные отношения с Российской Федерацией, то смысла возить через Литву всё равно нет никакого. Рынки, в том числе и транзитные, потерять легко, а вернуть почти невозможно.

И что? После этого хоть кто-то задумался о последствиях? Кто-то попробовал отрефлексировать «Что мы делаем не так?»? Вообще ни разу.

Вместо этого принялись яростно портить отношения с Белоруссией. В частности, добились того, что теперь с декабря белорусский калий перестанет идти транзитом через Литву. Ещё минус треть оставшегося грузопотока.

Всё, порт в Клайпеде с упавшим объёмом транзита становится нерентабельным, а железную дорогу можно просто резать на металлолом (кстати, местами уже начали).

И тут горячие литовские парни говорят «Сгорел сарай, гори и хата». И открывают у себя посольство Тайваня. В результате Китай заявляет, что отзывает посла, разрывает контракты и через десять дней прекращает любой транзит своих товаров через Литву.

Впору писать «Кто последний будет уезжать из Литвы, выключите свет в аэропорту». Но электричества не станет гораздо раньше, и последние будут не улетать, а уезжать на телегах или брести пешком.

И ладно бы, я бы понял, если бы подобная русофобия Литвы щедро оплачивалась Западом. Так нет, одни убытки! Занимаются самоуничтожением вопреки любой логике и здравому смыслу.

Было бы интересно узнать мнение уважаемого senecarus о тексте, который я процитировал выше.

2. Кейт Саливан, блогер из Великобритании, переехала в Россию и теперь рассказывает, почему жизнь у нас лучше, чем на Туманном Альбионе. Транспорт точнее, еда вкуснее, работу найти проще, медицина доступнее и даже английские парки уже заметно уступают московским:

https://www.youtube.com/watch?v=CDBrVRqqsRg

3. Иностранцы делятся впечатлениями — в какую страну мира они больше никогда не поедут, так как им там не понравилось. В перечень плохих стран ожидаемо вошли Египет, Япония, Гаити и прочие места с подавляющим национальным колоритом. Не менее ожидаемо и то, что России в списке нет. Все любят нашу страну:

https://www.youtube.com/watch?v=c9mu2PZ9uog