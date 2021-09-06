Свекрови с наиболее тяжелым характером рождаются под 4 знаками зодиака

В наше время бедным тещам больше всего достается от юмористов всех мастей. Свекрови почему-то особой популярностью у комиков не пользуются. Возможно, это происходит по той причине, что подавляющее большинство юмористов мужчины? Не станут же они высмеивать своих матерей.

Американские астрологи решили восполнить этот пробел и рассказали, представительницы каких знаков зодиака могут стать самыми строгими свекровями.

Телец

Свекрови-Тельцы считаются одними из самых строгих и сложных натур. Они хотят знать все о семейной жизни сына, могут прийти в гости без предупреждения. Разумеется, делают они это из самых благих побуждений. Просто они привыкли контролировать каждый шаг своего сына и не заметили, что он уже и сам стал отцом.

С такими женщинами лучше не спорить, а подружиться. Бывайте у них почаще в гостях, зовите с собой в театр, в кино, делайте им маленькие подарочки. В итоге они убедятся, что их чадо в надежных руках.

Скорпион

Свекрови-Скорпионы отличаются переменчивым настроением. Сначала они могут быть милыми и улыбчивыми, но потом им начинает казаться, что невестка отбирает у них сына. Из-за этого между свекровью и невесткой могут возникать неприязненные отношения, что нередко приводит к скандалам.

Свекровь-Скорпион должна быть уверена, что сын любит ее больше, чем жену. Об этом должна позаботиться невестка, покупая ей подарки от имени сына и показывая всем своим видом, что не собирается отбирать у матери любимое чадо. Убедившись, что она по-прежнему на главных ролях, свекровь-Скорпион станет для невестки лучшей подругой и советчицей.

Рак

Свекрови-Раки считаются достаточно спокойными, но при этом не станут терпеть никакой конкуренции. Если невестка хочет быть с ней в хороших отношениях, то ни в коем случае не должна показывать в чем-то свое превосходство, особенно в делах хозяйственных.

С такой свекровью невестка может легко подружиться, просто принимая ее помощь и слушая советы. При этом достаточно просто делать вид, что эти советы очень помогают в жизни. Чтобы сохранить семью, иногда можно пойти на небольшие хитрости. Однако следует помнить, что у свекрови за плечами большой жизненный опыт. Возможно, ее советы не так уж плохи? Не нужно сразу отказываться от всего, что она говорит. Как знать, возможно, ее рекомендации действительно помогут.

Лев

Если у вас свекровь по гороскопу Лев, даже в мыслях не начинайте с ней враждовать. Если вы любите своего мужа, вы просто обязаны подружиться с его мамой. Игнорировать ее не получится.

Не забывайте о том, что ваш муж, скорее всего, привык считать свою маму авторитетом. Чтобы у вас в семье все было хорошо, не пытайтесь убедить его в обратном. Лучше почаще отзывайтесь о его маме хорошо. Со свекровью старайтесь поддерживать добрые отношения, похвалите ее еду, не скупитесь на комплименты.