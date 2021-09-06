Видео: Хабиб и развал СССР
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на марафоне «Новое знание» сделал скандальное заявление о том, что Дагестан живет бедно, хотя обеспечивает электричеством почти всю западную часть России. Это утверждение не только ложно, но и очень опасно. Именно из-за таких утверждений 30 лет назад распался Советский Союз.
Теги:
СССР
,
Дагестан
,
Хабиб Нурмагомедов
,
Дмитрий Бавырин
,
электричество
Смотреть комментарии → Комментариев нет