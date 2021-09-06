 

Видео: Хабиб и развал СССР

06.09.2021, 21:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на марафоне «Новое знание» сделал скандальное заявление о том, что Дагестан живет бедно, хотя обеспечивает электричеством почти всю западную часть России. Это утверждение не только ложно, но и очень опасно. Именно из-за таких утверждений 30 лет назад распался Советский Союз.

Теги: 

СССР
,
Дагестан
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Хабиб Нурмагомедов
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Дмитрий Бавырин
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электричество



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