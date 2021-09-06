Видео: Хабиб и развал СССР

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на марафоне «Новое знание» сделал скандальное заявление о том, что Дагестан живет бедно, хотя обеспечивает электричеством почти всю западную часть России. Это утверждение не только ложно, но и очень опасно. Именно из-за таких утверждений 30 лет назад распался Советский Союз.

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