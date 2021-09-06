Гражданина США задержали в Южной Осетии за нарушение границы

В Южной Осетии за нарушение границы был задержан американец Джексон Пол Крамер, он выдворен в Грузию, информирует пресс-служба югоосетинского КГБ.

«Сотрудниками ПС КГБ РЮО в районе населенного пункта Верхний Ерман (Дзауский район, РЮО) был задержан нарушитель государственной границы между РЮО и Грузией. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что им являлся американец Джексон Пол Крамер, 09.11.1997 г.р., уроженец штата Северная Каролина», – приводит сообщение РИА «Новости».

Гражданин США прибыл в Грузию 14 августа с целью пройти пешеходный маршрут, проложенный вдоль всего Главного Кавказского хребта, начиная от границы с Азербайджаном, заканчивая побережьем Абхазии, через территорию Южной Осетии.

«Касаясь причин незаконного пересечения государственной границы Южной Осетии и Грузии, американец пояснил, что, находясь в Америке, и сразу после прибытия в Грузию он не смог через официальные американские и грузинские СМИ, а также различные туристические материалы получить исчерпывающую информацию относительно грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, событий августа 2008 года, а также современного международного статуса Южной Осетии», – сообщили в комитете.

По данным КГБ, Крамер проложил маршрут без учета имеющихся политических реалий, что привело к нарушению границы.

«Шестого сентября Джексон Пол Крамер был привлечен к административной ответственности и в соответствии со Статьей 14 Закона РЮО «О государственной границе» выдворен и передан грузинской стороне», – сообщили в комитете.

В КГБ считают, что в случившемся виноваты руководство США и Грузии, которые «не просто отказываются признавать факт существования Южной Осетии в качестве независимого государства, но целенаправленно скрывают от граждан США, пребывающих в Грузию с туристическими целями, информацию о наличии Государственной границы между РЮО и Грузией».

Напомним, что вооруженный конфликт в Южной Осетии, также известный как пятидневная война, был начат в полночь 8 августа 2008 года с атаки грузинской артиллерии на столицу Южной Осетии Цхинвал. Через несколько часов после артобстрела грузинские войска начали штурм Цхинвала с применением танков. Преднамеренному обстрелу подверглись места дислокации российских миротворцев, 10 военнослужащих было убито, несколько десятков ранено. В ответ российская авиация нанесла удары по объектам на территории Грузии, а около 15 часов 8 августа через Рокский тоннель началась переброска российских войск. Операция по принуждению Грузии к миру продолжалась до 13 августа, по ее итогам грузинские войска были вытеснены с территории Южной Осетии, а также из Кодорского ущелья в Абхазии. Были временно заняты грузинские города Гори, Зугдиди и Сенаки, а также порт Поти.

По итогам боевых действий Южная Осетия и Абхазия установили полный контроль над своими территориями, а 26 августа РФ признала независимость этих государств. В обеих республиках на постоянной основе развернуты российские военные базы. В то же время затормозился процесс принятия Грузии в НАТО (одно из требований для вступления в альянс – отсутствие территориальных проблем).