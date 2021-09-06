ВОЗ предупредила о риске закрытия 90% медицинских учреждений в Афганистане

Почти 90% из 2300 медицинских учреждений в Афганистане, поддерживаемых Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), могут прекратить свою работу, сообщил руководитель подразделения чрезвычайных операций ВОЗ в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан в интервью агентству Reuters.

«Мы собираемся приостановить работу значительной части [медицинских учреждений]. По некоторым оценкам, к концу недели до 90% прекратят свою деятельность», – приводит его слова ТАСС.

Таккже, по словам Бреннана, «это будет связано с ростом заболеваемости и смертности [от коронавируса]».

Он предположил, что у западных спонсоров афганских медицинских учреждений есть свои правила, не позволяющие им взаимодействовать с нынешней властью в стране. Бреннан надеется, что власти Катара в ближайшее время доставят в Кабул до трех самолетов с медицинским грузом.

В понедельник представитель движения «Талибан» (запрещено в России) сообщил, что афганская провинция Панджшер полностью перешла под контроль талибов. После этого представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид заявил, что война в Афганистане закончилась. Однако силы сопротивления в Панджшере опровергли заявление талибов о взятии провинции.

Позже лидер панджшерского сопротивления Ахмад Масуд выступил с обращением к афганскому народу и призвал соотечественников восстать против «Талибана». Однако афганским СМИ запретили распространять заявление лидера сопротивления Панджшера.