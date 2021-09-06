В Минкульте рассказали о планах реставрации костела Святого Николая в Киеве. Бюджет – от 75 млн грн

Он отметил, что к сумме, которую соберет украинский бизнес, остальные необходимые средства выделит государство.

“Сейчас ждем заключения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба. Параллельно Нацполицией ведется следствие о причинах возгорания. После этого состояние костела должны оценить эксперты, чтобы определить, какой ему нанесен ущерб, сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт”, – сказал Ткаченко.

Он добавил, что средства, которые перечислят бизнес и юридические/физические лица, пойдут “на ликвидацию последствий пожара внутри костела”.

По словам Ткаченко, все работы по восстановлению костела поделятся на три этапа: противоаварийные (ликвидация последствий пожара), орган, реставрационные (фасада).

“Общаемся с производителем о разработке максимально релевантной замены органа. Для того, чтобы не было недоразумений, отмечу, что орган будут восстанавливать не из благотворительных взносов. Кроме того, его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ”, – подчеркнул министр.

Минкульт запустил сайт о средствах, собранных на восстановление костела, на нем также будет информация о том, куда они будут направляться. По состоянию на 6 сентября на счет зашло около 5,8 млн грн.

“Еще около 20 млн грн бизнесы провозгласили предоставить публично. Что показывает неравнодушие бизнеса и украинцев к нашему культурному наследию. А также и то, что в кризисных ситуациях мы объединяемся”, – резюмировал Ткаченко.

Контекст:

Сообщение о пожаре в костеле Святого Николая поступило спасателям 3 сентября в 21.49. Пожару был присвоен ранг 2. Возгорание произошло на первом и втором этажах с переброской на крышу здания. В Минкульте Украины сообщили, что возгорание возникло во время репетиции, площадь пожара составила 80 м².

В 22.40 пожар был локализован, а в 23.26 – ликвидирован. Из-за возгорания частично была разрушена отделка на первом и втором этажах внутри здания костела, а также пострадал орган.

По предварительным данным, причина пожара – замыкание в органе во время репетиции.

Костел Святого Николая открыли в 1909 году, он – крупнейший в Киеве католический храм. Костел – единственное в столице здание в стиле неоготики.

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