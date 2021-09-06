 

Мнение: О любимце советских женщин и кумире подростков

06.09.2021, 21:08, Разное
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Печальная весть пришла на ленты информагентств.

Особенно печальная для тех, кто учился в советской школе и тайком бегал на французские фильмы как бы для взрослых. Хотя по нынешним свободным нравам – они вообще пуританские.

Помнится, девочки в классе делились на две категории. Одним безумно нравился Ален Делон, другим – Жан-Поль Бельмондо. Симпатии мальчишек были, в основном, на стороне второго. Он круто дрался и, хотя внешне был чуть симпатичнее обезьяны – классика! – легко сводил с ума киношных красоток.

Даже многие вполне взрослые дамы были тайком влюблены во французского актёра с крепкими руками и обаятельной улыбкой. Даже нашу классную руководительницу, типичную школьную даму лет 30-ти, не миновала сия планида.

И вот, увы… Ничто не вечно…

Жан-Поль Бельмондо умер в почтенном возрасте 88 лет от роду. По словам семейного адвоката, актёр «устал от жизни» и «умер мирно».

Наверное, нет нужды перечислять все фильмы и вспоминать все роли, сыгранные великим – тут нет преувеличения – артистом, при жизни ставшем легендой мирового кино. У каждого – своё.

Просто помянем добрым словом…

R.I.P.

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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