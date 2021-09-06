Мнение: Всем было все равно

Относительно фейсбук-срача Семина и Захаровой по поводу власовцев, Кирилловичей, Собчака и триколора. В общем, весьма хайпожорская тема.

Более прочего на эту тему улыбнуло вот это. Известный "семинец" Мединский еще в 2012-м году все разъясняет.

Интересно, выступит ли он сейчас с этой позицией? Примкнет ли к Семину в диспуте с Захаровой? Тут как с Маннергеймом, которого Мединский бичевал как пособника Гитлера в своих книгах, а потом рассказывал про "русского офицера", когда пытались доску повесить.

На деле, в общем то старый дискурс про то, чем считать триколор прямо скажем не нов. И картинка опубликованная Семиным не нова. На том же Вотте она и ее вариации периодически появляется. Особенно ближе к 9 мая, когда в очередной раз за картонками начинают прятать Мавзолей Ленина, тем самым лишь подпитывая данный дискурс.

Дискурс есть, потому что есть фактическая база с ним связанная. А дальше начинается спор куда отсылать и как трактовать, с спорами про то, какой символ был главнее у власовцев – "андреевский флаг" и "триколор", как показывали "триколор" в советском кино, "а вот власовцы", "а вот Петр первый", "а это торговый", "а это в Твери показывали" и т.д. и т.п. Текущую же итерацию конфликта не от большого ума раскрутила Захарова (опять же к вопросу о компетенции работы в медиа), вбросив фейк про "немецкое золото" и сцепившись с Семиным на тему, кто из них больше с США связан.

Ну а там и охранители подключились, и поломавшиеся боты (я так и не смог понять, почему Семин стал актером), и оппозиция, и кто только можно. Хотя ничего нового что в теме общения Собчака с Кирилловичами, что со спорами вокруг триколора, что в фейках про немецкие деньги нет. Из нового лично мне попалось лишь вышеуказанная цитата Мединского, что было весьма иронично. В целом, сезонное обострение.

Также стоит остановиться на моменте, где Захарова не смогла внятно объяснить про победы под триколором. Если брать РФ, то под этим флагом проиграли Первую Чеченскую войну, выиграли Вторую Чеченскую войну, выиграли войну с Грузией и войну в Сирии. По обычным войнам счет 3-1. Еще несколько прокси-войн в процессе. Под этим же флагом Ельцин просрал Крым (и не только его). Под этим же флагом Крым в 2014 вернули. Странно, что представитель МИДа не может сформулировать эти банальные вещи.

Как представляется, данный дискурс существовал, существует и будет существовать, опять же в свете фактов указываемых тем же Мединским. Не Семин их придумал. Да и не Мединский тоже. Уверен, что если сильно покопать, то нечто подобное можно найти в какой-нибудь старой "Лимонке", в выступлениях Ампилова в 90х или того же Мухина в нулевых. Я эту тему сильно не копал, но помнится отголоски этого спора попадались в публикациях старого "Контр-ТВ" (второй половины 90х) и вроде в прохановской "Завтра". А тут в 2021-м, как солнце выглянуло из-за туч…

Этот спор просто есть, потому что указанные тем же Мединским моменты будут порождать вопросы, от озвучивания которых вряд ли полностью откажутся. Точно также как и государство не откажется от утверждения текущих символов, потому что все государства занимаются утверждениями текущих символов государства на текущем историческом этапе, даже если вопросы к тому, как произошла смена предыдущих символов и что новые символы означают. А для того, чтобы их на что-то менять, нужна идеология, которой нет. Старая контрреволюционная идеология демонтажа СССР уже не вывозит. Отсюда и тянущиеся из года в год споры о смыслах существования страны и историческом векторе ее развития. Старое отбросили, новое оказалось недостаточным. Так, давайте соберем еще одну конференцию, где обсудим, как же нам придумать идеологию для всех. А новая идеология, это новые смыслы и новые символы. Споры же порождаются как раз неудовлетворенностью части общества вектором движения и смыслами, которые в это движение вкладываются. Что иронично, властями это проблема осознается, поэтому критика снизу дополняется идеологическими изысканиями сверху.

Опять же, стоит помнить, что символика не является вещью застывшей во времени и имеет свойство меняться. Сейчас она такая, через 10-20-50-100 лет она может быть другой. Достаточно просто посмотреть, как менялись флаги нашей страны в XX веке.

На мой взгляд, существовать этот спор в среднесрочной или долгосрочной перспективе будет до момента, когда будет сформировано более крупное союзное государство, куда войдут Россия, Белоруссия, ДНР, ЛНР, Осетия, Абхазия, Казахстан (?), Армения (?) и т.д.. У этого гос. образования (федерации, конфедерации, союза – нужное подчеркнуть) наверняка будет уже иной флаг, иное идеологическое наполнение и иные смыслы и вышеуказанный спор перейдет в разряд схоластических. Разумеется, есть и те, кто мечтает о распаде нашей страны еще раз на кучу бантустанов, чтобы у главного бантустана со столицей в Москве был тоже новый флаг. Великого княжества Московского например.В текущих же реалиях, это бесконечный холивар, где никто никого не будет слушать, но конечно это никак не помешает желающим в нем участвовать, если только государство не захочет его загнать на кухни угрозой применения существующей статьи УК РФ, что конечно же тоже не устранит данный дискурс, а просто заметет его под ковер, где он счастливо продолжит существовать до следующей точки бифуркации, где Россия в следующий раз будет решать свою историческую и цивилизационную судьбу.

—