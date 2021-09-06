Ученые нашли способ остановить метастазы при раке груди

Ученые из РФ и Индии нашли способ остановки распространения метастазов при онкологии. В данном случае рассматривался вариант заболевания раком груди.

В рамках проведенной научной работы специалисты изучили поведение гена, который задействован в процессе распространения метастазов. Им удалось понять, как можно «выключить» работу этого участка ДНК. В дальнейшем специалисты намерены создать уникальный лекарственный препарат, который по безопасности превысит химиотерапию. Он станет точечно действовать на определенные клетки, не трогая здоровые.

Сигнальные молекулы играют ключевую роль в организме. К ним можно отнести цитокины. Они контролируют давление и другие важные процессы, происходящие в клетках. Рост опухоли за счет них может подаваться на ранних стадиях болезни. В то же время сигнальные пути изменяются при прогрессировании патологии.

При таких условиях раковые клетки не подчиняются воздействию цитокина. Таким образом, запускается процесс из бесконтрольного деления. Вместе с этим активнее начинает производиться TGF-β. Иммунные клетки, которые обязаны атаковать раковые, трансформируются в особый тип. Он подавляет осуществляющиеся воспалительные процессы. Сам же опухоль на фоне данных событий разрастается.

Чтобы разорвать данный цикл, исследователи решили подавать активность генов, ответственных за продуцирование цитокинов. Им удалось выявить два белка, регулирующих функционирование участка ДНК CCL2. Если их инактивировать, то данный круг будет полностью разомкнут.

Источник: iz.ru