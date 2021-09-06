В Сети показали Realme GT Neo 2 5G с 5000 мА•ч, Snapdragon 870, 120 Гц, 64 Мп и 50 Вт

В Сети показали со всех сторон Realme GT Neo 2 5G, работающем на однокристальной системе Snapdragon 870, экраном на 120 Гц, и камерой на 64 Мп. Смартфон также оснащен аккумулятором на 5000 мА•ч и поддерживающим зарядку мощностью как минимум на 50 Ватт.

В этом месяце увидит свет очередной смартфон от китайской компании Realme, GT Neo 2 5G принадлежит к категории бюджетных флагманов. В Сети уже появлялись слухи относительно его оснащенности и внешнего вида, сейчас же инсайдеры опубликовали рендерные изображения, демонстрирующие аппарата со всех сторон. На них заметно, что аппарат лишен привычного 3,5-миллиметрового разъема для подключения наушников. Также в аппарате нет второго громкоговорителя, зато сканер отпечатков пальцев производитель вынес под экранную панель.

Сам дисплей в гаджете выполнен по технологии AMOLED и имеет разрешение формата Full HD+. Частота смены изображений на панели диагональю в 6,62 дюйма достигает 120 Герц. Также в экране сделан небольшой вырез под фронтальный объектив на 16 мегапикселей. Основная камера состоит из трех датчиков на 2, 8 и 64 миллиона точек, обладающие функциями сверхширокоугольной и макро-съемки. Причем два сенсора имеют, как показывают рендеры, большой размер и выделяются в блоке камер.

Продуктивный и быстрый процессор Qualcomm Snapdragon 870 дополнен 8-гигабайтным чипом оперативной памяти. Для хранения контента любого рода предназначен флеш-накопитель вместительностью в 128 гигабайт. Аккумулятор Realme GT Neo 2 5G емкостью в 5 тысяч мА•ч. Даст возможность долго и активно пользоваться аппаратом. А пополнить энергию батареи можно, используя зарядку мощностью как минимум на 50 Ватт.

Устройство получило стильный лаконичный дизайн, на изображении в сети представлен Realme GT Neo 2 5G в голубом с легким градиентом корпусе. «С коробки» в девайсе предустановленно одиннадцатое поколение операционной системы Android, расширенное фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Что же до стоимости, то на индийском рынке, где о ценниках на аппарат уже объявили, она составит примерно 22 тысячи рублей в переводе на валюту РФ.

Источник: www.ixbt.com