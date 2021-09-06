Мнение: Письмо: “Шах и мат”

Есть у Штурманов любимое слово, которое они всегда употребляют, говоря про отношения.

“Тянуть”.

Про закончившиеся отношения они пишут “не вытянула”, про сложные – “еле тяну”.

И это не просто слово. Они действительно считают, что отношения – это ухватиться и тянуть, что хорошие отношения – это когда удалось вытянуть, и все успехи в отношениях – это канат в свою сторону перетянуть.

Если Штурману сказать, что в отношениях все должно быть спонтанно, что люди должны идти навстречу друг другу, он очень удивится. А как же без усилий?

Если сказать, что усилия надо в свою работу вкладывать, в физкультуру, в учебу, а не другого человека тянуть, тащить и держать, Штурман посмотрит недоверчиво.

Не верят они, что можно иначе. В каких-то мимишных историях – да, а в их жизни не может быть такого, считают они.

И еще Штурманы “ответственность на себя берут” за все и тоже считают, что это хорошо. Все всегда заканчивается по их вине, партнеров как будто не существует. Не понятно им, что такое уважение к чужой воле, есть только их ответственность и их паровоз.

Печальный итог этого разбирайте.

ms_lovelace

Здравствуйте уважаемая Эволюция!

Ваш блог читаю несколько лет. Мне 32. С работой, финансами – все хорошо, хорошая работа, зарплата, купила квартиру. Пытаюсь развиваться. В этом году опять поступила, не планирую пока менять деятельность, но не хочу тосковать, хочу занять себя, а эта специальность давно меня интересует.

В отношениях с мужчинами затык. Я была замужем, несколько лет назад развелись с мужем. До бывшего мужа у меня были только одни серьезные отношения пару лет. Это весь мой опыт. Практически не ссорились с бывшим мужем, были вместе пять лет. В какой-то момент мои дела пошли в гору, а у него затык – ни работы нормальной, ни зарплаты. В общем, этот кризис мы и не пережили из-за меня. На работе появился новый коллега, начал обращаться ко мне за помощью, проявлял внимание, очень сблизились с ним. Он был женат. В итоге и он, и я расстались с женой и мужем соответственно. Это была довольно короткая, но очень тяжёлая история, много эмоций в перемешку с виной к бывшим, не получилось построить отношения, я не вытянула этих качелей. Он бросил меня. Потом ещё и к жене вернулся. Я была раздавлена этим даже больше, чем просто разрывом. Новых отношений нет, с мужем история закончена – хоть я и предала его, но он тоже сделал ряд поступков, после которых не может быть и речи о дороге назад.

Долго восстанавливалась. Я была определенно не привлекательна, подавлена. Не было никаких ни знакомств, ни тем более отношений. Работала, читала, училась, занялась спортом. И вот полтора года назад вышла на сайт. Познакомилась там с К. После недолгой беседы в чате, сразу поняла, что он слишком хорош для меня. Хоть я и вытягиваю финансово не быть с ним рядом сироткой, но семья, общая образованность – все на порядок выше. Внешне привлекательный, очень спортивный. И такой спокойный, ровный. На 3 года старше, живёт в другой стране по работе, очень крутая профессия. А я…хоть и 2 образования, но общая образованность хуже, хоть и зарабатываю, но явно не наравне, а также не совсем устойчива после своей истории, та и родом из бедной семьи – в общем чувствовала себя самозванцем рядом с ним.

Никогда не спрашивала о его прошлых отношениях, я не хотела об этом знать. И он не спрашивал о том же меня. Перед карантином мы увиделись лишь раз, это было после новогодних праздников. Я помню, как стушевалась при встрече. Я не могла ни о чем говорить, как будто язык проглотила. Боялась ляпнуть глупость, хотелось сойти за умную. Выпивали, молчали большую часть вечера, смотрели друг на друга. В какой-то момент я просто встала и подошла поцеловать его. Когда я уезжала домой, он уже поцеловал меня. После встречи мы какое-то время довольно активно переписывались, он много писал сам. Хотя в целом за все время нашего общения практически всегда я инициировала наши диалоги, какие-то шутки, о нем интересовалась. Мне кажется, он охотно общался. Но первым писал очень редко. Только после встречи и ещё во время своих отпусков. Ну и иногда короткими периодами по какой-то оказии. С год мы общались в переписке. Была возможность увидеться прошлым летом, но он ничего не предлагал. Только во время новогодних праздников он начал говорить, что надоел этот запрет на поездки, фантазировал, куда мы могли бы съездить вместе. Хоть это была просто болтовня, но мне было приятно, раньше он о таком не говорил. Ну и в целом казалось, что мы вроде сближаемся, хоть и мелкими шагами.

Потом этой весной меня начал напрягать этот формат, когда я осознала, что уже год общаемся, а он все так же не особо проявлял инициативу. И подруга начала уверять, что ненормально, что переписываетесь, а не созваниваетесь. Хотя меня переписка устраивала, но как-то я повелась и на ее аргумент. Стала думать. С одной стороны, я понимала, что хоть так, радуйся и этому. Но с другой стороны – год. Он ведь не тот мужчина, который при своей занятости будет тратить столько времени на общение с ненужной и неинтересной ему женщиной. Почему он не пытается сближаться больше? В общем я всё-таки решила надавить и заныла, что ты не проявляешь инициативы в общении, не хочешь говорить, а я бы хотела слышать твой голос, видеть, что интересна тебе, ну а если не интересна, то скажи и перестану тебе надоедать. Он какое-то время пытался писать первым, начал оставлять голосовые. И как-то однажды разговор был о какой-то ерунде и тут он говорит, что хотел бы что-то мне пообещать, но не может, так как мы не видимся. Я удивилась, тема была далека от этого. Я поняла, что он чем-то себя грузит, попыталась объяснить, что не ожидаю никаких обещаний, непонятно откуда такие мысли, просто хочу общаться, инициативы какой-то разве что. Но плавно все скатилось опять к переписке, где первой пишу я. Я забила на него.

У меня были какие-то свои дела, проблемы, также болела ковидом. После болезни меня опять накрыло. Я ему писала, что я скучаю, а ты? Почему не пишешь? Сейчас я понимаю, что это полная хрень такое катить, но в тот момент меня очень крыло, идей не было как развивать общение, казалось какой-то тупик и я даже плакала из-за этого. Он отвечал в духе, что скучал, но нечего было сказать. Либо считал, что я занята, напишу сама, когда будет время. Я ответила, что в этом вероятно и проблема, уже больше года общаемся, а тебе не находится, что мне сказать, и не появляется желание спросить, как у меня дела, так будет ли дальше иначе? В целом, разговоры с этими несколькими попытками нытья быстро сходили на нет, он так спокойно аргументировал, что я сразу приходила в себя, что несу хрень. Хотя и он соглашался с моими аргументами.

В начале лета, когда стало понятно, что снимают запреты, я спросила, хотел бы он совместный отпуск, просто как опция увидеться вживую, без ожиданий, каждый платит за себя. Он согласился. И сказал, что также планирует прилететь в город на пару дней перед основным отпуском. Незадолго до его прилёта я спросила его о датах отпуска, на работе от меня ждали график. Оказалось, что совсем скоро, через пару недель. Я спросила, возможно, пора планировать. Он очень обтекаемо ответил, что чуть позже. Спросила его, передумал ли. Говорит, не переживай, не передумал, просто хотел обсудить поездку при встрече. Я поняла, что передумал. Или боится. Отменила отпуск. И ему сказала, что отменила. Он ничего не ответил. Не писал. Я сама написала перед его прилетом. И писала уже как прилетел. Он отвечал очень вяло. В итоге наехала, что если ему больше неинтересно со мной общаться, то пусть так и скажет, но не игнорирует сообщения через раз. Он промолчал. Позже написал, объяснял почему не отвечал, стал планировать оставшиеся дни, с кем когда встретиться. Предложил такого-то дня в рабочее время приехать ко мне (я работаю сейчас из дома). Конечно, я согласилась, хоть мне было и неудобно из-за работы. Но к черту, я год ждала этой встречи! Нервничала. Но мне показалось, что все прошло хорошо. Сначала затык в разговоре, но потом отлично поболтали, шутили, смеялись, потом он поцеловал, в итоге был секс. Вскоре он засобирался. Я скисла и было невозможно скрыть этого, не думала, что прям так скоро после секса сбежит, хоть и знала о его планах. После встречи он не писал. Я поняла, что это финита.

Написала ему, когда уже знала, что он улетел. Типа как добрался и тп. Он отвечал вяло. Я переспросила, все ли на этом? Он ответил, что не хочет делать вид. Я поинтересовалась, что именно не понравилось. Ответил, что все так, но его просто не зацепила встреча, не возникло желания продолжать. Я так и не поняла, что не так, но поняла, что мне шах и мат, и все, что я могу теперь, – попрощаться. Не знаю, получилось ли красиво или тухло, но написала, что он мне очень понравился и мне очень жаль, что я ему нет, но насильно мил не будешь. И я ему искренне желаю счастья, ведь он очень милый и хороший. Ещё что у меня не было ожиданий к нему, мне хотелось просто общаться, узнавать друг друга. На этом все. Пару раз я не могла удержаться, накатывала тоска.

Один раз – через месяц, спрашивала об одном месте, о котором он рассказывал ранее, куда можно поехать в отпуск. Он был очень мил, разговорчив, расписал все. Я не удержалась, спросила в конце, не скучает ли он. Ответил что-то о занятости, что некогда скучать. Я поняла, что ему похер. И второй раз – уже из отпуска написала, поблагодарила за его подсказку, что место чудесное. Он опять из приличия пытался быть разговорчив. И все.

Я пытаюсь осознать, что я ему не нужна. Хотя и трудно это принять. Кажется, что я всё-таки нравилась. И я не могла просто в один момент разонравится. Или могла? Но почему? Потому что ныла? Короче, в голове куча вопросов до сих пор. Хотя в то же время судя по его безынициативности мне кажется, что ему по большому счету было всегда похер, не в нытье дело. Получается и не цепляла никогда. Потому что для такого недостаточно умна и красива? Я дезориентирована. И очень тоскую по нему. Не получается пока полностью забыть и отлепиться, накатывает временами.

Я не знаю, хочу ли детей, потому что у меня даже отношений нет. Но знаю, что я больше не хочу быть одна, хочу быть в отношениях. И я не понимаю, как мне теперь строить отношения с хорошими мужчинами, чтоб на мой шаг к ним вперёд не было их шагов назад. Мне кажется, что мой возраст говорит им, что я ожидаю от них семью и детей, прям с порога. А это не так. Мне бы хоть отношения завязать. А если не получается, то не цепляться за них в мыслях, двигаться дальше. Но и оправдываться с первой встречи я не хочу, глупо это.

Очень надеюсь на разбор, чтоб понять, что со мной не так, где я ошибаюсь. Спасибо большое, что ведете этот блог!