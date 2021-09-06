Мнение: Борьба с фейками в ВК и ОК, Дуров против «липкой грязи» и почему дети мечтают стать тиктокерами

1. Российские социальные сети начали перенимать американские методы борьбы с фейками. С одной стороны, это вызывает тревогу, так как может привести к массовым нарушениям свободы слова и угнетению политических оппонентов. Мы в полный рост наблюдали это в период до и после последних президентских выборов в США, когда продемократические Твиттер и Фейсбук откровенно затыкали рот республиканцам-трампистам.

С другой стороны, в соцсетях сейчас распространяется огромное количество лжи и вредных для общества мифов. Вакханалия антипрививочников в разгар опаснейшей в этом столетии эпидемии служит тому ярким доказательством. Многие россияне встретят антифейковые меры с радостью и одобрением:

https://lenta.ru/news/2021/09/03/factchek/

Социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» в тестовом режиме запускают новый способ предупреждения пользователей о потенциально недостоверной информации. Соответствующие публикации будут сопровождаться специальной меткой, при этом шутки и мемы помечать не будут, говорится в сообщении пресс-службы.

Пользователи соцсетей не будут ограничены в получении информации, но увидят сигнал о том, что к ней нужно отнестись с осторожностью. По результатам тестирования и обратной связи примут решение о дальнейшем использовании инструмента против фейков.

По словам руководителя команды модерации «ВКонтакте» Ивана Корнеева, часто, чтобы отличить правду от вымысла, достаточно критического мышления и информационной грамотности, однако иногда пользователям встречаются вымышленные резонансные новости или поддельные научные исследования. «Распространение такой информации порой приводит к последствиям в жизни за пределами интернета — сеет панику или подталкивает людей лечить серьезные заболевания небезопасными методами. Особенно очевидно это стало во время пандемии COVID-19», — объяснил он.

Контент, на который пожаловались пользователи, будет отмечен предупреждением. Метка появится только в случае, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ или от экспертов международных и локальных компетентных организаций. Личное мнение и оценочные суждения, а также шутки, пародии и мемы не помечаются как потенциально недостоверные.

Даже если владельцы соцсетей не будут навязывать нам свою повесточку, это сделает обычное большинство. А большинство, увы, верит иногда в самые дикие идеи. Коллективные блоги, в которых есть система лайков, давно уже превратились в рассадники ненависти и мракобесия.

2. Павел Дуров клеймит конкурентов Телеграма, призывая потреблять не развлекательный, а умный контент:

https://lenta.ru/news/2021/09/04/durov/

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что интернет-пользователи нередко отдают предпочтение различным видеороликам вместо изучения полезной информации. Не стоит перегружать мозг таким контентом, написал он в своем Telegram-канале.

Дуров напомнил, что разум является наиболее мощным инструментом человека. Однако пользователи тормозят продуктивность своего мозга, наполняя его «липкой грязью» Netflix и TikTok. Чтобы сохранить креативность, надо отказаться от подобного контента, уверен бизнесмен.

«Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют “рекомендательные алгоритмы”. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом», — призвал он.

Предприниматель уверен, что если «питать мозг реальными данными», дающими ответ на фундаментальные вопросы, то разум будет обрабатывать эту информацию даже во сне и сгенерирует неожиданные решения.

3. Взрослые читатели жалуются. Дети не хотят получать серьёзную профессию и зарабатывать деньги, дети мечтают стать блогерами и тиктокерами:

https://olegmakarenko.ru/2223775.html?thread=820076703#t820076703

https://olegmakarenko.ru/2223775.html?thread=820076447#t820076447

tanatriel: Дети не хотят учиться вне зависимости от того, в какой семье растут. Я знаю семьи, где родители и прочие родственники получили хорошее образование, работают и очень много зарабатывают. А дети предпочитают самую простую работу и жизнь на грани выживания, но лишь бы не учиться. Разумеется, жить они хотят хорошо. Но не за счет работы. Их больше вдохновляют истории успеха тиктокеров и тому подобных. Истории неудач они предпочитают не замечать. И это не об одной семье речь идет. Разные семьи, живущие в разных городах. Общего только то, что дети там оказались знакомы и одни малолетние идиоты надули в уши другим.

promoscow : Мой 9-летний племянник не видит смысла после второго класса учиться. Планирует быть блогером и иметь миллионы.

tanatriel : Вам еще повезло. В 9 лет он пока не может уйти из дома и попытаться претворить свои идеи в жизнь. А если и попытается, вы можете его вернуть. Вот когда в 18 лет подобные глупости в голове, тут уже ничего не сделаешь. Остается только надеяться, что не наберет долгов на три квартиры и не ввяжется в криминал.

В принципе, ничего нового: молодёжь всегда ориентируется на героев своего времени. В СССР, например, дети хотели стать космонавтами – ну или, на худой конец, лётчиками.

Да простят меня наши доблестные авиаторы и бороздители космоса, но шанс стать популярным тиктокером сейчас таки намного выше, нежели шанс стать известным лётчиком или, тем более, прописаться на МКС (в финансовом плане, впрочем, карьера обычного лётчика сравнительно доступна и довольно привлекательна).

Также следует учитывать, что хотя блогерство – планово-убыточное занятие, оно даёт другие серьёзные бонусы в жизни, вроде обратной связи со стороны читателей и зрителей. В конечном счёте это может помочь и в финансовом плане — если, конечно, блогер способен прислушиваться к чужому мнению и следовать умным советам.