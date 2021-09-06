Кудрявые волосы будет проще уложить, если высушить их правильно. Секреты ухода за волнистыми волосами

Если у вас от природы волнистые волосы, вам очень повезло, и этим нужно дорожить. Постарайтесь сохранить здоровье и красоту ваших кудрей как можно дольше. Если вы будете пользоваться правильными средствами, а также выберете безопасный способ для сушки и укладки, блеск и эластичность, а также хороший объем волос вам гарантированы.

Мытье

Чтобы помыть кудрявые волосы, не обязательно использовать шампунь. Можно это сделать при помощи кондиционера. Однако, если вы все-таки решили помыть голову шампунем, обратите внимание на то, чтобы в его составе не было сульфатов и силиконов.

Приступайте к мытью под душем. Конечно же, можно просто наклонить голову вперед, но в этом случае вы своими механическими движениями нарушаете структуру волос. Мыть их нужно исключительно по направлению роста. Постойте под душем, чтобы волосы намокли. Затем нанесите немного средства на корни волос и распределите по всей поверхности головы.

Подождите три-четыре минуты, если используете кондиционер, после шампуня можно сразу приступать к смыванию. После этого нанесите либо несмываемый кондиционер (если использовали смываемый для первоначального мытья), либо обычный, если пользовались шампунем.

Сушка

Ни в коем случае не используйте махровое полотенце, поскольку оно для ваших волос является слишком агрессивным. Возьмите полотенце из микрофибры или футболку (тонкий трикотаж). Поместите его на голову и аккуратно промокните воду на волосах.

Не трите, не старайтесь вытереть все досуха, акцентируйте внимание на кончиках, где скапливаются капли. После этого будет самым правильным решением дать возможность волосам высохнуть самостоятельно. Периодически вытирайте капли на кончиках до тех пор, пока они будут там собираться. Нанесите на волосы стайлинговое средство и дождитесь полного высыхания (время от времени прижимайте пальцами локоны к голове, чтобы сохранить красивую волну). Вам потребуется немного больше времени, а если его катастрофически мало, используйте фен. Только помните о том, что воздух не должен быть горячим, а также правильным решением будет надеть насадку диффузор.

Укладка

Кроме использования стайлинговых средств дополнительных советов нет. Этого вам хватит, чтобы оформить красивую прическу. Только делать это нужно следующим образом. Нанесите немного средства на руки, а затем распределите по всей длине волос. Распределяя, прижимайте пряди в локонах к голове, словно собирая их в пружинки. Именно сейчас вы формируете кудряшки, какими они будут после высыхания. Поэтому постарайтесь сделать их такими, какие вам больше нравятся. После сушки на волосах останется покрытие в виде хрустящей пленки (каст). Ее можно разбить, слегка вытерев голову полотенцем или размяв локоны руками. Тогда шевелюра сразу станет мягкой и пышной. Если планируете лечь спать, оставьте каст на волосах. Это поможет вам сохранить локоны до утра.

Вместо заключения

Мойте голову раз в неделю. Если хотите восстановить локоны, слегка сбрызните их водой из пульверизатора, а затем нанесите небольшое количество геля. После его просыхания разбейте каст сжимающими движениями по волосам снизу вверх.