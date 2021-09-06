Эффект заметен уже после первого использования: пищевая сода и английская соль вернут волосам объем и блеск

Сейчас в косметических магазинах предлагается широкий ассортимент косметической продукции по уходу за волосами. Но некоторые женщины продолжают использовать те средства, которые применяли их мамы и бабушки. Такие методы более доступны по цене, имеют натуральный состав. В статье рассказывается о том, как придать волосам объем и блеск при помощи простых продуктов.

Пищевая сода

Это многофункциональное средство можно использовать для ухода за локонами. Оно действует не хуже любой косметики. Эффект заметен уже после первого применения. Сода лучше, чем шампунь, очищает пряди от грязи, пыли и остатков косметической продукции, которая используется для укладки. Она уменьшает жирность волос, придает им сияние и объем от самых корней. Стоит это средство дешево. И применять его просто. Достаточно добавить столовую ложку соды в бутылку шампуня. И вымыть голову полученным средством. Можно разбавить шампунь в воде. И насыпать в него щепотку соды, а затем вымыть голову. При этом волосы надо хорошо потереть у корней. Именно там скапливается наибольшее количество грязи.

Есть еще один метод использования соды. Чайную ложку продукта растворяют в стакане воды и промывают волосы полученным составом. Такой раствор помогает эффективно очистить их от грязи. Чтобы избежать раздражения кожи головы, надо применять это средство не чаще 1 раза в месяц. Соду не следует наносить на волосы, которые были недавно окрашены, иначе цвет быстро потускнеет.

После мытья локонов шампунем с содой можно нанести на пряди немного уксуса или лимонной кислоты, а затем использовать питательную маску для волос.

Английская соль

Это еще одно средство, которое отличается высокой эффективностью.

Добавление английской соли в шампунь позволяет сделать волосы более блестящими, объемными от корней. Кроме того, средство имеет антибактериальные и противогрибковые свойства. Оно помогает бороться с перхотью.

Эти методы особенно понравятся обладательницам тонких волос, которые склонны к жирности, быстро загрязняются и утрачивают объем после мытья.

Такие средства не менее эффективны, но более экономичны, чем магазинная косметическая продукция.