Российские регионы скинутся по миллиарду рублей на празднование 874-летия Москвы

В бюджет Москвы начали поступать подарки от российских регионов в честь Дня города, до которого осталось менее недели. Каждый регион подарит столице по одному миллиарду рублей.

Обычно День города Москвы празднуется в первые выходные сентября, однако в 2021 году его сдвинули на неделю из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Впервые город упоминается в исторических документах в 1147 году, поэтому считается, что в эти дни городу исполняется 874 года. Общая сумма подарков, которые Москва планирует получить от субъектов Российской Федерации, составляет 84 миллиарда рублей. Их потратят на развитие социальной инфраструктуры, благоустройство улиц и скверов, а также на строительство жилья для работников бюджетной сферы.

«Праздник большой, 874 года – это много. Мы с другими губернаторами и Сергеем Семёновичем посовещались, решили подарить по миллиарду Москве. В конце концов, мы ведь от Москвы всё получаем, и деньги, и средства, и бюджеты, и законы. Можем один раз столицу подарком побаловать, что тут сделаешь, если так надо?» – сказал врио главы республики Тыва Владислав Ховалыг.

Для того, чтобы подарить миллиард Москве, нескольким краям и областям пришлось взять банковские кредиты – в бюджетах такой крупной суммы не было. Республике Крым и городу Севастополь деньги на подарок столице выделил федеральный бюджет, а Пермскому краю дал кредит Ханты-Мансийский автономный округ.

Символические чеки на подаренную сумму губернаторы вручат мэру Москвы в ближайшую субботу .

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