 

В Москве вынесли приговор виновному в гибели ребенка на катере

06.09.2021, 20:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТушинский суд Москвы приговорил мужчину, управлявшего катером и виновного в гибели ребенка, к 1,5 годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Тушинского районного суда города Москвы (Гайбуллочону) Махкамову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, на срок два года», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

До приговора мужчина находился под домашним арестом, в понедельник его заключили под стражу в зале суда.

13 июня Гайбуллочон Махкамов на маломерном судне буксировал вейкбордиста по Москве-реке, ребенок находился на борту без спасательного жилета. В ходе движения катер начал раскачиваться, мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Ребенка спасти не удалось.

Дело было возбуждено по статье УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожность смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Следствие отмечало, что судоводитель свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.



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