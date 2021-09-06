В Москве вынесли приговор виновному в гибели ребенка на катере

Тушинский суд Москвы приговорил мужчину, управлявшего катером и виновного в гибели ребенка, к 1,5 годам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

«Приговором Тушинского районного суда города Москвы (Гайбуллочону) Махкамову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, на срок два года», – пояснили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

До приговора мужчина находился под домашним арестом, в понедельник его заключили под стражу в зале суда.

13 июня Гайбуллочон Махкамов на маломерном судне буксировал вейкбордиста по Москве-реке, ребенок находился на борту без спасательного жилета. В ходе движения катер начал раскачиваться, мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Ребенка спасти не удалось.

Дело было возбуждено по статье УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожность смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Следствие отмечало, что судоводитель свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.