 

Фонд «Круг добра» призвал производителей ускорить разработку лекарств для тяжелобольных детей

06.09.2021, 20:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинОснователь детского хосписа и председатель правления Фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко на встрече с руководством и исследователями биотехнологической компании BIOCAD подчеркнул важность появления российских разработок препаратов, предназначенных для лечения детей с тяжелыми хроническими, в том числе редкими, заболеваниями.

Представители BIOCAD поделились с гостем информацией о подготовке клинических исследований препарата ANB-4 для генной терапии спинальной мышечной атрофии (СМА), работа над которым ведется с начала 2018 года, говорится на сайте организации.

Ткаченко обратился к российским фармпроизводителям с призывом ускорить работу по разработке российских лекарственных препаратов, предназначенных для лечения детей с тяжелыми заболеваниями.

«На сегодняшний день Фонд «Круг добра» обеспечил 1345 детей необходимым лечением, на это было направлено порядка 25 млрд рублей. Я считаю важным, чтобы и отечественные производители, у которых есть прекрасный научный потенциал и хорошие производственные возможности, предлагали свои решения для лечения тяжелых и редких заболеваний», – сообщил он.

По словам Ткаченко, «если российские фармацевтические производители направят свои усилия на разработку лекарственных средств для тяжелобольных детей.. это обеспечит стабильное лечение детей вне зависимости от решения иностранных поставщиков и позволит нам обеспечить качественными лекарственными препаратами еще больше детей. Сейчас от успехов нашей фармпромышленности зависит как безопасность страны в области национального здоровья, так и жизни тысяч детей».

Напомним, что появление Фонда «Круг добра», созданного в январе 2021 года по решению президента РФ Владимира Путина, в значительной мере изменило к лучшему ситуацию в области лекарственного обеспечения детей с тяжелыми заболеваниями.



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