Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
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“Уже бегите готовить”, – призвала подписчиков блогер.
Ингредиенты:
5 шт. небольших баклажанов или 3 шт. средних;
одна головка лука;
4 ст. л. сметаны;
специи по вкусу;
зелень для украшения блюда.
Приготовление:
1. Баклажаны помыть, нарезать кубиками и засыпать солью. Оставить на 10 минут, чтобы ушла горечь.
2. Обжарить баклажаны на масле в сковороде, добавить нарезанный кубиком лук, специи, через пять минут – сметану, а в самом конце – зелень. Все, блюдо готово. Оно особенно вкусное в охлажденном виде.
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