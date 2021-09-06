Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда

“Уже бегите готовить”, – призвала подписчиков блогер.

Ингредиенты:

5 шт. небольших баклажанов или 3 шт. средних;

одна головка лука;

4 ст. л. сметаны;

специи по вкусу;

зелень для украшения блюда.

Приготовление:

1. Баклажаны помыть, нарезать кубиками и засыпать солью. Оставить на 10 минут, чтобы ушла горечь.

2. Обжарить баклажаны на масле в сковороде, добавить нарезанный кубиком лук, специи, через пять минут – сметану, а в самом конце – зелень. Все, блюдо готово. Оно особенно вкусное в охлажденном виде.

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A post shared by РЕЦЕПТИ | Ксюха Комащук (@komashchuk_ok)

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