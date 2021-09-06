СБУ предотвратила “теракт” на железнодорожном вокзале в Константиновке

“Условные террористы решили совершить теракт на железнодорожном вокзале Константиновки. Они заложили три “взрывных устройства”, два из которых взорвали сразу. Третий взрыв “злоумышленники” готовили позже. Правоохранителям удалось быстро эвакуировать пассажиров и работников железнодорожного вокзала”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция и сотрудники СБУ окружили места взрывов.

“Служебная собака обнаружила место закладки третьего “взрывного устройства”, который обезвредили взрывотехники”, – добавили в спецслужбе.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Подчеркивается, что обучения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В них приняли участие представители СБУ, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов госвласти и местного самоуправления.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Контекст:

В середине апреля СБУ провела антитеррористические учения в Херсонской и Харьковской областях, 20–23 апреля – в Одессе, 12–14 мая во Львовской области, в ночь на 28 мая – в киевском метро, 31 мая – в Авдеевке, 16 июня – в Николаевской области, 23 июня – в Херсоне, 4 июля – в центральной синагоге Киева, 6 июля – в Харькове и Харьковской области, 13 августа – в Донецкой и Луганской областях.

В конце апреля на фоне усиления активности российских войск возле границы Украины, а также эскалации на Донбассе СБУ сообщила, что проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве регионов Украины.

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