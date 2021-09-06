 

На Донбассе боевики сбросили с беспилотника взрывчатку в жилом районе – штаб ООС

06.09.2021, 20:22, Новости дня
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“Примерно в 04.20, Вооруженные силы РФ применили БПЛА и сбросили на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцево Донецкой области два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало”, – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что в результате взрыва никто не пострадал. 

Взрывные устройства изготовили с помощью 3D-принтера, в каждом из них было до 500 граммов взрывчатки. В качестве поражающих элементов использовали специально изготовленные “кассеты” со стальными пулями диаметром до 6 мм.

“Только за последнюю неделю Вооруженные силы РФ пять раз применяли БПЛА, при этом грубо пренебрегая правилами. Последствиями применения БПЛА стали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими соглашениями вооружения”, – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1194247491067865

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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