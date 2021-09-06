Мнение: Умер Бельмондо

Умер известный французский актер, герой боевиков (и не только) Жан Поль Бельмондо.

Большую часть известных фильмов с его участием пересмотрел еще в школе. Фильмы как правило были хорошими или как минимум неплохими, хотя бывал и проходняк. Но общее впечатление о нем как актере было строго положительным. Несколько лет назад как-то пересматривал несколько старых французских фильмов с его участием, большая часть вполне заходит и сегодня, за счет хорошей актерской игры, интересных сюжетов и грамотной постановки. Они чем-то похожи на старое советское кино, застывшее вне времени.

Тут конечно удачно совпало – хороший актер стал частью расцвета французского кино 60-80х годов, которое подарило немало кино-шедевров своего времени, а самого Бельмондо сделало одним из самых узнаваемых французов в мире.

Хороший был актер. Мир праху.

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