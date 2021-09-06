 

Пребывание человека на Марсе не может длиться более 4 лет

06.09.2021, 19:56, Разное
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Ученые рассказали, сколько человек сможет продержаться на Марсе. В рамках научной миссии он не пробудет там более четырех лет.
Миссия на Марс влечет за собой массу сложностей. Важно учитывать всевозможные нюансы: численность состава, рацион членов экипажа, тип двигателя аппарата, излучение, которому на Красной планете станут постоянно подвергаться люди. Космическое излучение не относится к постоянным величинам, его показатели в соответствии с цикличностью солнечной активности меняются. Солнце выступает временным щитом от галактических лучей. В периоды, когда наблюдается наибольшая активность, становятся сильными солнечные ветра. Они отражают ГКЛ, а это значит, что члены экипажа станут подвергаться излучению с меньшей энергией.

Расчеты исследователей показали, что в течение 6-12 месяцев после пиковых значений ГКЛ менее проявляют свои свойства. В связи с этим логично было бы, чтобы длительность миссий на Марс составляла два года. Если же люди будут находиться на Красной планете свыше четырех лет, то экипаж станет подвергаться опасным уровне радиации.

Причиной соответствующего ограничения считается характер потенциальной радиационной угрозы. Защититься можно резервуарами с жидкостью, пластинами из металла или же полимерными плитами. Необходимо принимать во внимания ограничение по массе, поскольку проектируемые космические корабли не обладают неограниченными возможностями.

Источник: 3dnews.ru



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