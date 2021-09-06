Максим Галкин спровоцировал слухи о беременности 50-летней Орбакайте

Ведущий Максим Галкин случайно спровоцировал слухи о четвертой беременности Кристины Орбакайте. На свежем видео с рыбалки, которое было обнародовано в социальной сети Instagram, многие обратили внимание на изменившуюся фигуру 50-летней исполнительницы.

Максим Галкин решил показать, как его семья отдохнула на природе, пока он находился на работе. На кадрах можно видеть Аллу Пугачева с близнецами Лизой и Гарри, Кристину Орбакайте, ее мужа и дочь Клавдию. Звездная чета отправилась ловить рыбу. Дети пришли в восторг от данного процесса.

Некоторые пользователи Сети начали обсуждать внешность Аллы Пугачевой, но нашлись и те, кто обратили внимание на изменившуюся фигуру Кристины Орбакайте. Еще недавно во время летнего отпуска артистка хвасталась плоским животом.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть трое детей. Все они рождены от разных мужей. Никита Пресняков появился на свет во время отношений артистки с коллегой по цеху Владимиром Пресняковым-младшим. От бизнесмена Руслана Байсарова исполнительница родила сына Дени. В третьем браке с Михаилом Земцовым появилась на свет дочь Клавдия.

Источник: www.instagram.com