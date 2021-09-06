 

Медики назвали сроки появления постковидного синдрома

06.09.2021, 19:56, Разное
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Медики рассказали, в какие сроки может давать о себе знать постковидный синдром. Люди могут чувствовать последствия перенесенного COVID-19 месяцами.
Терапевт Мария Магдеева заявила, что коронавирус редко проходит без последствий для организма. Постковидный синдром у каждого человека проявляется по-разному. В большинстве случаев люди жалуются на повышенную утомляемость, изменение во вкусе и воспринятии запахов, снижение концентрации внимания и памяти.

Если головные боли, одышка, слабость и другие негативные проявления сохраняются через два месяца после выздоровления, то необходима консультацию врача. В таком случае показана углубленная диспансеризация. Считается, что посковидным синдромом страдают люди в возрасте 25-50 лет.

Чтобы организм быстрее восстановился, необходимо не пренебрегать дыхательной гимнастикой и озонотерапией. Данные процедуры помогут нарастить объем легких, а именно они повреждаются при COVID-19. В ходе реабилитации важна физиотерапия и ЛФК. В отдельных случаях, строго по назначению врача, показана медикаментозная терапия.

Источник: vv-34.ru



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