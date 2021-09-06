 

Кина не будет: Bellingcat снова отложил выход фильма про “вагнеровцев”

06.09.2021, 19:52, Разное
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“Мы готовим три продукта. Один – двухчасовой документальный фильм-расследование. Он не выйдет раньше следующего года, и мы рассчитываем, что это будет фильм, достойный Оскара. Второй – короткий документальный фильм. Это уже медийный продукт, мы выпустим его раньше. Но мы узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед. И текстовая версия: она, вероятно, выйдет в течение ближайшего месяца”, – пообещал Грозев.

Однако релиз нашумевшего расследования переносился уже не раз, и не два. Но оно так и не увидело свет. Про съемки документального фильма стало известно еще в декабре. Изначально премьера была назначена на март, но дата менялась четыре раза. Затем Грозев анонсировал выход фильма к годовщине событий в Белоруссии – 29 июля, но его британские покровители, судя по всему, его отложили.

Накануне предполагаемой премьеры Федеральное агентство новостей рассказало, как с помощью ролика западные спецслужбы готовили почву для смены политической канвы на Украине и для шантажа Владимира Зеленского и его команды. Кроме того, авторы расследования уже тогда сообщали, что существует как минимум две версии фильма.

Теперь вину за очередную задержку Грозев возложил на украинские власти – якобы Bellingcat хотела получить от них комментарий, а ответа пришлось ждать полгода. “Давайте дадим им еще три месяца, пусть сделают что-то хорошее за это время”, – предлагает он.

Обещанного, как известно, ждать можно и три года, но в случае с фильмом про “вагнеровцев”, похоже, Bellingcat рассчитывали скорее на эффект от его анонса, чем от самого расследования. И все, что им теперь остается – искать оправдания в провале сроков его выхода



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