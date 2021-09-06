Фото с друзьями или семьей: как оформить свой профиль на сайте знакомств

От того, как вы заполните анкету на сайте знакомств, зависит эффективность поиска второй половинки. Ваш профиль не должен быть непонятным и расплывчатым. Это позволит получить больше откликов. Правда, не все люди, которые вами заинтересуются, смогут стать по-настоящему достойными партнерами. Вот рекомендации, с помощью которых ваши поиски в Интернете точно увенчаются успехом.

Фотографии

Психолог Логан Ури призывает обратить внимание на загружаемые фото. Просто выложить несколько ничего не значащих селфи — это неправильная стратегия. Снимки должны нести какую-то полезную информацию, презентовать вас.

Первое — это возможность получше вас разглядеть. Никаких солнцезащитных очков не должно быть. Помещайте портретное фото и фото в полный рост.

Второе — это снимок, отображающий ваше хобби. Любите рисовать? Сфотографируйте себя рядом с мольбертом за созданием очередной композиции.

Любите музыку? Сфотографируйтесь с гитарой или с микрофоном.

Третье — это фото с друзьями или с семьей. Эксперт говорит, что вы должны показать таким образом свою социальную активность.

Подробное заполнение анкеты

Заполняйте все пункты профиля, включая ваши любимые фильмы и книги. Чем более подробно вы заполните анкету, тем больше шансов, что вы получите отклики именно от единомышленников.

Старайтесь в разделе «Кого я ищу» ничего не писать в негативном ключе. Плохой вариант заполнения: «Любителям просто провести время не писать». Пишите не о том, чего бы вы не хотели видеть в партнере, а что хотели бы видеть, поэтому описывайте свою идеальную кандидатуру. Например: “Хочу познакомиться с умным образованным мужчиной, который увлекается музыкой и обожает путешествовать”.

Не забываем о безопасности

К сожалению, на сайтах знакомств есть много мошенников. Они выведывают конфиденциальную информацию для реализации преступных схем. Легко стать жертвой угроз и шантажа со стороны виртуального незнакомца. Поэтому не пишите, где вы живете, не указывайте свой адрес.

Не выкладывайте снимки вашей квартиры, на которых есть дорогие вещи. Не фотографируйтесь возле дома, чтобы злоумышленник не узнал ваш адрес по фону. Желательно, чтобы снимки были нейтральными, чтобы по ним невозможно было узнать локацию.

Старайтесь вести переписку только в чате на сайте знакомств. Не переходите в мессенджер, поскольку так незнакомец узнает ваш номер телефона. Кроме того, он сможет сделать скриншоты экрана. Данная опция запрещена и недоступна в чатах на сайтах знакомств в целях безопасности.