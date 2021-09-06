Кухня сразу посвежеет: как придать мебели эффектный вид с помощью темной краски при минимальных затратах

Чтобы сменить интерьер кухни, не обязательно менять мебель и делать ремонт. Достаточно просто перекрасить шкафчики. И затраты минимальны, и все можно сделать своими руками.

30-летняя Хайди Ванакор из Мидлсбро, Британия, работает учителем начальных классов. Она знает, как сэкономить на ремонте. Из материалов понадобятся лишь краска и кисти.

Совсем недорого

Весь проект обошелся в 30 фунтов стерлингов (3028 рублей). Она использовала в основном те материалы, которые у нее были дома.

Идея обновления

“Я люблю работать руками, постоянно что-то ремонтирую. Недавно перекрасила панели в прихожей, заменила обивку на диване – теперь он как новенький! – поясняет Хайди. – Пришла очередь кухни. Со временем цвет шкафчиков потускнел: они выгорели на солнце. Мне давно хотелось их поменять, правда, денег на новую мебель пока не было. Я решила их просто перекрасить. Дело нехитрое, главное, работать аккуратно, чтобы не было пузырей и неровностей”.

Хайди быстро определилась с дизайном: “Мне всегда нравился зеленый цвет. В интерьере он почему-то встречается редко, многие предпочитают более нейтральные: белый, серый, бежевый. А мне больше по душе белые стены и цветные аксессуары”.

Как все сделать?

Девушке не пришлось ничего покупать – краска у нее осталась после ремонта в спальне. Хайди лишь отправилась в магазин за кистью и валиком из поролона.

Перед началом работ Хайди тщательно вымыла мебель и осмотрела на наличие трещин и сколов. В некоторых местах краска отошла, поэтому пришлось обработать поверхность наждачной бумагой.

Пришлось снять дверцы шкафчиков и фурнитуру. Девушка нанесла 4 слоя краски. Между каждым слоем выдерживала 2 часа, согласно инструкции, прежде чем нанести следующий.

Но не все пошло гладко. Нужно было найти место, чтобы разместить дверцы для сушки. Внезапно начался дождь, пришлось срочно переносить их в дом. Весь процесс занял больше времени, чем ожидалось. К счастью, ящики можно было красить прямо на кухне, не вынимая из столика.

Пришлось повозиться, чтобы вернуть двери встроенного холодильника и морозильной камеры в правильное положение. К счастью, помогли родители.

Оценка исполнителя

“В целом я довольна тем, что получилось в итоге. Я не дизайнер, но результат превзошел все ожидания. Я люблю создавать вещи своими руками, поэтому идея обновить кухню мне тоже нравится. К тому же ремонт обошелся недорого, я неплохо сэкономила”.

Сравните фото до и после – просто удивительно, как несколько слоев краски помогли полностью изменить обстановку! Я уверена, что обновление интерьера кухни от Хайди станет источником вдохновения для тех, кто хочет сделать нечто подобное с минимальными затратами.