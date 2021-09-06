Мужчины льются дождём – Личное мнение

Я понимаю, что после развода любой человек хочет его пережить. Хороший способ — погрузиться в работу, но что делать, есть делать ты ничего не умеешь, кроме как эпатировать школоту?

Настя Ивлеева объявила, что запускает травести-шоу.



Фото: Соцсети

«Это будет масштабный танцевальный турнир! Мы собрали 36 самых ярких драг-артистов со всей страны🙌🏽 На протяжении 6 отборочных эпизодов и 1 финального выпуска они будут бороться за корону 👑главного drag-артиста России и (дорогие, сюрприз!) — приз 1 000 000 рублей! 💰💸»

Перевожу с провинциального диалекта на русский: мужики переоденутся в баб и начнут трясти вставными грудями под музыку.

Как выглядит травести-шоу, некоторые видели в сериале Друзья. Был там такой персонаж — папа Чендлера (не путать с мамой, писательницей эротических повестей):



Мама слева. Фото: Кинопоиск

Родители Чендлера развелись, когда мальчику было 8. Причиной стала связь папы с дворецким.



Маленький Чендлер узнаёт о половой связи папы с дворецким. Дворецкий предлагает индейку. Фото: Кинопоиск

После развода папа сбежал в Вегас, где стал звездой травести-шоу. На конкурсе Ивлеевой он бы безусловно занял первое место со своей песней «Мужчины льются дождём».

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Видео: Телеграм

К чему это я? Ах, да: я правда всё понимаю — и депрессию Ивлеевой после развода, и её неуёмное желание денег, но разве в России закон не запрещает пропаганду гомосексуализма? Или закон — опять не для Ивлеевой: именно ей закон можно не соблюдать? Одних за нарушение этого закона могут оштрафовать, а другие, нарушая его, могут и подзаработать?

Так, что ли, получается? Или я что-то пропустила?

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