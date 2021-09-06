 

«На создание Dogecoin меня вдохновил советский пёс Мухтар»: сенсационное интервью разработчика криптовалюты

06.09.2021, 19:31, Разное
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Основатель Dogecoin Билли Маркус признался, что идея создать альткоин, названный в честь собаки, пришла к нему после просмотра советского кинофильма «Ко мне, Мухтар».

«Я всегда был большим поклонником восточноевропейского кино, особенно мне нравятся фильмы, которые были сняты в Советском Союзе в середине прошлого столетия. С детства одна из моих любимых картин – «Ко мне, Мухтар». Одним из главных героев этого фильма является пёс Мухтар. Смелая овчарка помогает ловить преступников, приходит на помощь в самый нужный момент. Одним словом – это символ справедливости и дружбы. Именно поэтому я назвал свою монету в честь собаки, к известному интернет-мему она имеет весьма отдалённое отношение», – заявил Маркус

Как нам стало известно, ближайшее обновление сети Dogecoin получит название Mukhtar.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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