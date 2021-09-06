Кириенко дал старт «Путешествию мечты» для победителей конкурса «Большая перемена»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в понедельник объявил о начале «Путешествия мечты», в рамках которого победители конкурса для школьников «Большая перемена» доедут на поезде до Владивостока.

«Можно уверенно сказать, что ничего подобного [«Путешествию мечты»] не существует. Во-первых, не существует другой такой страны, как Россия, по которой можно 15 дней ехать на поезде», – передает его слова ТАСС.

Первый заместитель руководителя администрации президента рассказал, что для школьников подготовлена насыщенная программа, в рамках которой они посетят памятники истории и архитектуры, уникальные географические объекты и предприятия.

Кириенко подчеркнул, что в ходе поездки школьники будут продолжать обучение по школьной программе. «Но уверен, что они посмотрят гораздо больше, чем возможно в любой школьной программе, с точки зрения географии и истории нашей страны, это абсолютно точно», – сказал он.

Кириенко добавил, что школьники поедут на уникальном поезде, который был подготовлен РЖД. В частности, в поезде есть медиастудия и помещения для встреч с интересными людьми. «Для меня это детская нереализованная мечта – когда-нибудь проехать через всю нашу прекрасную страну на поезде», – добавил он.

В пресс-службе «Большой перемены» уточнили, что путешествие пройдет с 6 сентября по 5 октября и будет состоять из двух рейсов продолжительностью по 15 дней по маршрутам Москва – Владивосток (для 150 школьников) и Владивосток – Москва (для 150 школьников) с остановками в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Хабаровске.

Конкурс «Большая перемена» стартовал в 2020 году. Ко второму сезону конкурса присоединились более 2,5 млн школьников и студентов колледжей, более 1,1 млн из них – ученики 5-7 классов, которые принимают участие в конкурсе впервые. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование» и входит в платформу «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России.