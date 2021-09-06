 

Подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму арестовали на два месяца

06.09.2021, 19:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСуд арестовал двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму, а также подозреваемого в пособничестве по данному преступлению на два месяца, сообщила представитель Киевского районного суда Симферополя.

«Рассмотрены материалы в отношении [двух граждан], подозреваемых в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ («Диверсия»), а также гражданина, подозреваемого в [пособничестве диверсии]. Суд постановил избрать для [подозреваемых в диверсии] и [третьего фигуранта] меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года», – приводит ее слова ТАСС.

Судья сообщил, что один из арестованных – заместитель председателя запрещенного «Меджлиса» (экстремистская организация, запрещена в России) Нариман Джелялов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 281 УК РФ.

Напомним, что 23 августа в горной части Крыма неизвестными был поврежден газопровод. По результатам осмотра места происшествия было установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц. Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.12 / Воспитанников детского сада госпитализировали с отравлением в Ивановской области

24.08 / Зеленский выразил надежду на окончание боевых действий в Донбассе в 2020 году

07.07 / Несмотря на спад эпидемии коронавируса, “Метинвест” продолжает поставлять в больницы кислород

28.02 / Оккупационные власти Симферополя планируют снести 264 объекта

15.08 / “Жил на три семьи”. Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом

04.05 / Бутусов: Взрывы на складах в Чехии и в Балаклее направлены на уничтожение запасов 152-мм снарядов. В случае обострения на фронте Россия повторит диверсии

23.11 / Карасев: “Наш край” среди победителей местных выборов – единственная непарламентская политсила

25.08 / “Это было нереально круто”. Дорофеева на “Олимпийском” спела украинскую народную песню под гитару и барабаны. Видео

10.08 / Шмыгаль выступил за создание свободных экономических зон на Донбассе

04.06 / Кулеба: Этим летом мы будем иметь намного более свободные условия для путешествий, чем прошлым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика