В парламенте Украины оценили вероятность роспуска Рады

Конституция Украины позволяет президенту досрочно прекратить полномочия парламента в трех случаях, но у главы государства нет основания распускать Верховную Раду, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков на брифинге.

По словам спикера, президент может досрочно распустить Раду в случаях, если не сформирована коалиция, если Рада не смогла собраться на свое пленарное заседание в течение 30 дней, если не сформировано правительство, передает портал Страна.ua.

«По состоянию на сегодня ни одна из них (вышеперечисленных норм) не выполнена. Если кому-то что-то хочется – это право наших коллег, у нас же свобода слова, демократия… Я, например, себе не позволяю трактовать Конституцию», – сообщил Разумков.

Он также сказал, что надеется на то, что никто не станет подталкивать главу государства к нарушению конституции.

Народные депутаты рассказали изданию, что в Раде мало кто верит, что президент пойдет на роспуск парламента. По их мнению, после такого шага Владимир Зеленский в новой Раде точно потеряет большинство.

Депутаты восприняли заявление о роспуске как шантаж. Таким образом, считают нардепы, на них хотят надавить по голосованию по вопросам закона об олигархах, изменений в налоговый кодекс, а также отставке Разумкова.

По всем трем пунктам сейчас идет усиленный сбор голосов, а для ускорения процесса запускают слухи о роспуске, считают в Раде.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков высказались о влиянии олигархов на СНБО и парламент.

Разумков считает, что нужно создать независимую комиссию, которая будет определять, кого считать олигархом.

Напомним, Данилов заявил, что под определение «олигарха» в стране подпадают 13 человек. Данилов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу СНБО «разработать закон про олигархов, которые имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы». Рада в первом чтении приняла законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».