 

Подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму арестовали на два месяца

06.09.2021, 19:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСуд арестовал двух подозреваемых в совершении диверсии на газопроводе в Крыму, а также подозреваемого в пособничестве по данному преступлению на два месяца, сообщила представитель Киевского районного суда Симферополя.

«Рассмотрены материалы в отношении [двух граждан], подозреваемых в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ («Диверсия»), а также гражданина, подозреваемого в [пособничестве диверсии]. Суд постановил избрать для [подозреваемых в диверсии] и [третьего фигуранта] меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 ноября 2021 года», – приводит ее слова ТАСС.

Судья сообщил, что один из арестованных – заместитель председателя запрещенного «Меджлиса» (экстремистская организация, запрещена в России) Нариман Джелялов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 281 УК РФ.

Напомним, что 23 августа в горной части Крыма неизвестными был поврежден газопровод. По результатам осмотра места происшествия было установлено, что механическое повреждение газовой трубы, возможно, произошло вследствие противоправных действий неустановленных лиц. Причастные к повреждению газопровода были объявлены в розыск.



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