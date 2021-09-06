Цена на газ в Европе достигла почти $650 за 1 тыс. м³

Об этом, ссылаясь на данные торгов, сообщил “Интерфакс”.

Закрылись торги на отметке $600 за 1 тыс. м³.

Агентство отмечает, что с октября начинается новый газовый год, а до конца сентября у “Газпрома”, который имеет монопольное положение на европейском рынке газа, действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода “Ямал – Европа”. Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

Цена на газ растет также на фоне предстоящего запуска российского газопровода “Северный поток – 2”, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод вскоре начнет работать, а компания – оператор строительства объявила о завершении прокладки труб.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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