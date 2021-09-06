 

Лучшие фильмы, основанные на реальных событиях

06.09.2021, 19:28, Новости дня
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Первую десятку фильмов, снятых по мотивам происходивших в реальной жизни событий, возглавила историческая военная драма британского режиссера Сэма Мендеса “1917”, премьера которой состоялась в 2019 году.

Сюжет частично основан на историях, которые режиссер услышал от своего деда, воевавшего во время Первой мировой войны. В картине показана судьба двух британских солдат, Уилла Скофилда (Джордж Маккей) и Тома Блейка (Дин-Чарльз Чапман), которым поручено доставить важное послание об отмене запланированного наступления. 

На втором месте расположена спортивная драма “Вспоминая Титанов”, снятая американским режиссером Боазом Якином в 2000 году. В ней описана история темнокожего тренера и его команды, которые столкнулись с расовой дискриминацией.

Третье место занимает военная драма “По соображениям совести” (2016), снятая американским режиссером Мэлом Гибсоном. Она получила три номинации на премию “Золотой глобус” и пять номинаций на BAFTA. Картина вошла в число 250 лучших фильмов в истории кино по версии IMDb. В фильме рассказывается об американском санитаре, который участвовал в штурме японской Окинавы.

На четвертом месте составители списка разместили спортивную драму “Ураган” (1999) канадского режиссера Нормана Джуисона. В основу картины легла автобиография афроамериканского боксера Рубина Картера, отсидевшего 19 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал.

Пятое место заняла кинодрама “Цветок пустыни” (2009) немецкого режиссера и сценариста Шерри Хорман о судьбе сомалийской топ-модели Варис Дирие, родившейся в 1965 году.

Названия всех лучших фильмов, которые основаны на реальных событиях, можно увидеть в этом презентационном ролике.

ВИДЕОВидео: НаучПоп / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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