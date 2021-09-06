Глава Центра информационной безопасности Минкульта Цыбульская уволилась и назвала преемника

“Моя работа в качестве руководительницы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подходит к концу. Я приняла это решение со спокойным сердцем. Это были очень интенсивные шесть месяцев, которыми я горжусь. Моей целью с самого начала было запустить новую организацию, собрать мощную команду, показать, что государство тоже может производить высококлассную экспертизу по гибридным угрозам”, – написала Цыбульская.

Она сообщила, что со своего поста уволилась также замглавы центра Татьяна Карась. Теперь центр возглавит Игорь Соловей, в его заместителем станет Николай Балабан. По словам Цыбульской, эти кандидатуры она сама предложила министру культуры Александру Ткаченко, и он их одобрил.

“Оба – и Игорь, и Николай – не новички в этой сфере, и я убеждена, что им удастся реализовать все проекты, которые мы подробно распланировали и для которых заложили хороший фундамент”, – подчеркнула Цибульская.

По ее словам, в центре сейчас работает команда из девяти человек.

“Чтобы избежать каких-либо спекуляций, скажу, что вижу эти изменения как существенное усиление Центра. Кроме того, сама я никуда не деваюсь. Остаюсь советником. В первую очередь, по международным коммуникациям”, – добавила Цыбульская.

Позднее пост Цыбульской был скрыт или удален, сейчас он не отображается.

Соловей подтвердил эти кадровые изменения, добавив, что Цыбульская и Карась остаются в команде в качестве советников. Они сосредоточатся на международной деятельности и связях с западными партнерами.

Он подчеркнул, что приходит работать “не на пустое место” – за полгода работы центра “сформирован костяк команды, налажены важные партнерские контакты, запланированы интересные проекты”.

“Надеюсь, что мой опыт – журналиста, аналитика международных отношений и специалиста по российской дезинформации, и опыт Николая – историка и исследователя гибридных угроз, только усилит центр”, – написал Соловей.

В качестве своих задач он назвал объединение усилий государства и информационных волонтеров, а также налаживание надежных контактов с коммуникационными командами государственных органов.

https://www.facebook.com/solovey.igor/posts/6008651865874102

Контекст:

Игорь Соловей – журналист, ранее работал в информационных агентствах “Интерфакс-Украина” и “Укринформ”, изданиях “Левый берег” и “Обозреватель”. На данный момент является аналитиком в Агентстве международных исследований.

Николай Балабан – руководитель рекламного агентства “Апрель-медиа”. Оно купило франшизу The Village, после чего издание вернулось в украинское медиапространство на украинском языке. Также “Апрель-медиа” делает спецпроекты для The Village, Meduza, Platfor.ma и других изданий.

В марте в Украине появилось два центра по борьбе с дезинформацией и фейками – Центр по противодействию дезинформации при СНБО, который возглавила Полина Лысенко, и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, главой которого стала Цыбульская.

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявлял, что центры будут работать в сотрудничестве между собой. Предполагалось, что функция ЦСКИБ будет преимущественно просветительской, а за ЦПД “остается безопасностная функция и перспектива международного хаба”.

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