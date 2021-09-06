В Евросоюзе отреагировали на приговоры белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Заявление выпустили в связи с ситуацией вокруг белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака, которых суд в Беларуси приговорил сегодня к 11 и 10 годам колонии соответственно.

“ЕС сожалеет о продолжающемся вопиющем неуважении минским режимом прав человека и фундаментальных свобод народа Беларуси. ЕС требует немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси, которых насчитывается более 650 человек, включая Марию Колесникову и Максима Знака, а также журналистов и всех людей, оказавшихся за решеткой за то, что пользовались собственными правами”, – сказано в документе.

Осудило решение белорусского суда и правительство Германии. Как сообщила “Немецкая волна”, официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сказала, что Берлин считает эти приговоры “олицетворением жестоких действий, репрессий, запугивания оппозиционных политиков и гражданского общества со стороны белорусского режима”.

Контекст:

Колесникова и Знак – члены президиума координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, они находятся под арестом с осени прошлого года.

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика, Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Знака задержали 9 сентября 2020 года. 18 сентября он объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Голодовку Знак прекратил 28 сентября. 10 мая 2021 года Лаевский сообщил в Telegram, что оппозиционеру предъявили окончательное обвинение.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и Знаком.

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем инкриминируемым им обвинениям. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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