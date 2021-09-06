 

Возле Львова нелегально хоронили людей на землях садово-огородного кооператива – полиция

06.09.2021, 19:28, Новости дня
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Отмечается, что заявление поступило 26 августа.

“По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит платное захоронения умерших людей”, – говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины (самовольное занятие земельного участка). Санкция статьи предусматривает штраф от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн или арест на срок до шести месяцев.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/6598005456906470

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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