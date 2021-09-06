Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования»

…из-за связи с ФБК.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умного голосования», так как он «связан с экстремистской организацией». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — заявили в ведомстве.

Основанием для блокировки сайта стало требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*.

Ранее о блокировке сайта сказал соратник политика Алексея Навального Леонид Волков. «Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш "экстремистский" сайт с хостинга appspot провалились», — написал он в телеграм-канале.

Накануне суд запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование» в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. В июне Роспатент зарегистрировал товарный знак «Умное голосование» по заявке компании.

Роскомнадзор ранее направил письма с требованием к Apple и Google удалить приложение «Навальный», через которое можно зарегистрироваться в «Умном голосовании», так как оно «используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации». В ведомстве заявили, что отказ Google и Apple будет считаться вмешательством в российские выборы.

Проект «Умное голосование» появился в 2018 году в преддверии выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга и в Мосгордуму. Основаная цель проекта — консолидировать голоса тех, кто выступает против партии «Единая Россия».

*Мосгорсуд признал сеть региональных штабов Навального, а также ФБК экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории РФ, ФБК и структуры Навального внесены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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