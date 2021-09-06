 

Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования»

06.09.2021, 19:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…из-за связи с ФБК.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умного голосования», так как он «связан с экстремистской организацией». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор ограничил доступ к указанному сайту, так как он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации», — заявили в ведомстве.

Основанием для блокировки сайта стало требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*.

Ранее о блокировке сайта сказал соратник политика Алексея Навального Леонид Волков. «Как ни странно, это хорошая новость: попытки прогнуть Google, чтобы тот просто удалил наш "экстремистский" сайт с хостинга appspot провалились», — написал он в телеграм-канале.

Накануне суд запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование» в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. В июне Роспатент зарегистрировал товарный знак «Умное голосование» по заявке компании.

Роскомнадзор ранее направил письма с требованием к Apple и Google удалить приложение «Навальный», через которое можно зарегистрироваться в «Умном голосовании», так как оно «используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации». В ведомстве заявили, что отказ Google и Apple будет считаться вмешательством в российские выборы.

Проект «Умное голосование» появился в 2018 году в преддверии выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга и в Мосгордуму. Основаная цель проекта — консолидировать голоса тех, кто выступает против партии «Единая Россия».

*Мосгорсуд признал сеть региональных штабов Навального, а также ФБК экстремистскими структурами и запретил их деятельность на территории РФ, ФБК и структуры Навального внесены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.06 / Ученые из США доказали связь между снами и воспоминаниями

03.01 / Мнение: Неолиберализм – это не навсегда

20.11 / В российских аптеках из-за коронавируса пропало жизненно важное лекарство

02.12 / Глава Минздрава: в 17 регионах свободно менее 5% коек для пациентов с COVID-19

28.11 / Мнение: Эволюция формы китайских танкистов

09.01 / Анастасия Костенко призналась, почему она не употребляет алкогольные напитки

03.03 / Папа Римский Франциск заявил, что человечество ждет Всемирный потоп

31.05 / Агата Муцениеце рассказала о важности в отношениях высокого мужского заработка: “Эта система не работает!”

01.08 / Психологический триллер What Happened появился в Steam

06.09 / Обидчикам певицы Азизы и ее мужа придется ответить в суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика