 

Потерявшего власть президента Гвинеи лишили российского Ордена Дружбы

06.09.2021, 19:11, Разное
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Владимир Путин подписал указ о лишении Альфы Конде, экс-президента Гвинейской Республики, Ордена Дружбы, которым он был награждён в 2017 году.

На днях группа офицеров гвинейского спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя ворвалась в резиденцию президента, арестовала его и объявила о создании переходного правительства под названием «Комитет национального сплочения и развития». Также Думбуя приостановил действие Конституции Гвинеи и закрыл границы страны. Ранее президент Конде внёс в Конституцию поправки, которые позволили ему баллотироваться на третий срок и год назад победил на президентских выборах, что вызвало массовые протесты из-за сомнений в объективности подсчёта голосов.

«Российская Федерация не может вести переговоры и устанавливать отношения с путчистами, которые удерживают под арестом кавалера российского ордена. Поэтому Альфа Конде исключён из числа кавалеров Ордена Дружбы. Это снимает препятствия к налаживанию отношений с новыми властями Гвинеи», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На долю Гвинеи приходится пятая часть мировой добычи бокситов – сырья для производства алюминия. Российская компания «Русал» имеет в этой африканской стране серьёзные активы в виде месторождений и перерабатывающих производств. Поэтому сохранение отношений с руководством страны очень важно для компании: «Когда-то мы дружили с Альфой Конде, но поддерживать президента, который меняет Конституцию в угоду сохранению личной власти, для меня неприемлемо», – говорит основатель «Русала» Олег Дерипаска.

Послу России в Гвинее поручено изъять Орден Дружбы у Альфы Конде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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