 

МВД разработало законопроект о блокировке сайтов с «рецептами» взрывчатки

06.09.2021, 19:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМВД РФ разработало законопроект, который разрешает правоохранителям блокировать сайты за «рецепты» взрывчатки и создания оружия.

«Проектом постановления предлагается наделить МВД России, ФСБ России, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации … в информационную систему «Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», … содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено», – передает РИА «Новости» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что под «соответствующими видами информации» понимаются размещенные в интернете данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия.

Кроме того, критерии оценки материалов для возможной блокировки будут разработаны в рамках межведомственного приказа, реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов.

Напомним, что в июне в третьем чтении в Госдуме приняли проект закона, повышающий с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.

Закон запрещает распространять в СМИ или Сети инструкции по изготовлению или переделке оружия и основных частей огнестрельного оружия. В закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вносятся поправки, позволяющие включать в список запрещенных сайтов ресурсы со сведениями о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.08 / В Минске произошла стычка между протестующими и силовиками

20.08 / СБУ о «вагнеровской операции» в Беларуси: обычный фейк

03.05 / Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 3 млн человек

03.08 / В Киеве злоумышленник угрожает взорвать банковское отделение

13.07 / Эксперт: Статья Путина – предупреждение тем, кто хочет посеять раздор между русскими и украинцами

19.11 / Санду выступила за немедленную разморозку отношений с Украиной

13.07 / Универсал Skoda Octavia Scout рассекретили в Сети

15.09 / WSJ: Минюст начал расследование о разглашении секретной информации в книге Болтона

11.02 / Германию предостерегли от попыток испортить отношения РФ и Белоруссии

19.11 / Итогом выборов в США стала потеря доверия граждан к американской демократии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика