МВД разработало законопроект о блокировке сайтов с «рецептами» взрывчатки

МВД РФ разработало законопроект, который разрешает правоохранителям блокировать сайты за «рецепты» взрывчатки и создания оружия.

«Проектом постановления предлагается наделить МВД России, ФСБ России, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации … в информационную систему «Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», … содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено», – передает РИА «Новости» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что под «соответствующими видами информации» понимаются размещенные в интернете данные о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия.

Кроме того, критерии оценки материалов для возможной блокировки будут разработаны в рамках межведомственного приказа, реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов.

Напомним, что в июне в третьем чтении в Госдуме приняли проект закона, повышающий с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.

Закон запрещает распространять в СМИ или Сети инструкции по изготовлению или переделке оружия и основных частей огнестрельного оружия. В закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вносятся поправки, позволяющие включать в список запрещенных сайтов ресурсы со сведениями о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия.