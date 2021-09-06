Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо
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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо.
«Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя», – написал Макрон в Twitter.
Напомним, что французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни.
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