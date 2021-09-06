 

Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

06.09.2021, 19:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи со смертью актера Жан-Поля Бельмондо.

«Он навсегда останется великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием. Он был веселым, его окружал смех, он обладал громким голосом и ловким телом. Возвышенный герой и знакомая фигура, неутомимый смельчак и волшебник слова. В нем мы находили самих себя», – написал Макрон в Twitter.

Напомним, что французский актер Жан-Поль Бельмондо умер на 89-м году жизни.



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