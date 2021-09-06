В офисе Зеленского обвинили военных в потере Крыма

Бездействие украинских военных стало причиной потери Крыма в 2014 году, считает советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV Арестович заявил, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы «не допустить перехода полуострова под контроль России». Но этого не произошло, так как среди солдат наблюдался «тотальный моральный обвал», передает РИА «Новости».

Ранее бывший замначальника Генштаба украинских вооруженных сил Игорь Романенко заявил о том, что РФ якобы может захватить украинский остров Змеиный, который находится в Черном море, в 35 километрах восточнее дельты Дуная, где проходит граница Украины и Румынии.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.