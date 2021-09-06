 

Обидчикам певицы Азизы и ее мужа придется ответить в суде

06.09.2021, 19:00, Разное
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Обидчики певицы Азизы и ее новоиспеченного супруга предстанут перед судом. Александр Соколов не намерен оставлять без внимания клевету в адрес себя и своей жены.
Сейчас общественность обсуждает выпуск программы Андрея Малахова, который получил название «Спасите Азизу». Супруг певицы Александр Соколов не собирается оставлять без наказания людей, которые оскорбляли его. Азиза заявила, что все виновные будут отвечать перед законом.

На днях Александр Соколов связывался со своей двоюродной сестрой. После просмотра программы у него было желание поговорить с биологическим отцом. Сестра не хотела их соединять. Имеется предположение, что редакторы запретили ей общаться с родственниками без камер. Ситуация для Азизы выглядит очень странной и неприятной.

Супруг артистки не собирается оставлять оскорбления в свой адрес безнаказанными. Уже готовы иски в суд о защите чести и достоинства. Соколов заявил, что в Италии, где он проживает около 30 лет, за подобное можно получить наказание, поэтому уверен, что в РФ правосудие так же работает.

Источник: sobesednik.ru



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