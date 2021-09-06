 

Володин рассказал о законодательной поддержке развития городского транспорта

06.09.2021, 18:56, Разное
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6 сентября в рамках рабочей проездки в Тверскую область председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин посетил Тверской механический завод электротранспорта. Спикер ГД совместно с губернатором Игорем Руденей проверил работу цехов, а ткже обсудил вопросы развития городского электротранспорта и обновления подвижного состава. Завод обеспечивает полный цикл производства кузовов для трамваев.

Володин отметил, что сегодня в российских городах уменьшается количества трамвайных маршрутов. По его словам, пассажиропоток снизился почти в 4, 5 раза за прошедшие 15 лет. “Это плохо. Если исчезнут трамвайные маршруты, восстановить их мы уже не сможем”, – подчеркнул спикер ГД.

По мнению политика, за скоростными трамваями – будущее в больших городах, где нет метро. Председатель Госдумы уверен, что для развития городского транспорта нужны инвестиции и эффективная законодательная база, “которая бы ориентировалась на поддержку модернизации и прогресс”.

Володин обратил внимание, что, к примеру, ФЗ №44, регулирующий закупки, на это не ориентирован, поэтому препятствует развитию городского общественного электротранспорта. Он подчеркнул, что для высокотехнологичного производства нужны дополнительных затраты.

“Цена не должна быть главным и единственным критерием в закупках. Важно учитывать как комфорт и удобство пользования для граждан, так и безопасность каждого трамвая”, – отметил Володин.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин уже поставил соответствующие задачи перед законодательной и исполнительной властью. По мнению спикера ГД, сейчас важно сделать все, чтобы законы были ориентированы на поддержку отрасли и мотивацию отечественных производителей.



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