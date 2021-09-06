Мнение: Письмо: “Пора завязывать”

В последнем письме девиз автора был “я не вытягиваю”.

Партнеры таким представляются как репки, которых надо тянуть.

А вот ее зеркальная копия с девизом “он не потянет”.

Этой кажется, что сама она репка и партнеру очень хочется ее потянуть.

Там состояние ЗВ – Победитель, здесь – Сокровище. Опишите разницу того и этого.

У этой автора ЗВ называется “до свадьбы нельзя”.

Опишите, что это за ЗВ.

hanna_schlinkk

Уважаемая Эволюция, здравствуйте!

Возможно, мое письмо подойдёт для разбора и мне посчастливится увидеть свою ситуацию без короны.

Мне 43 года, давно в разводе, взрослый сын, у которого скоро свадьба. Пока он живет со мной. Работаю преподавателем, занимаюсь в спортзале, немного занимаюсь волонтерством в свободное время. Внешне обычная, без лишнего веса и вредных привычек, стараюсь держать себя в хорошей физической форме.

После развода у меня ничего не складывалось с отношениями: сначала сына растила, потом череда секс-онли, в которых я была не нужна от слова “совсем”. А потом в жизни случилась неприятная ситуация со здоровьем, и я нашла исцеление в Боге. Со здоровьем, слава Богу, все нормализовалось, а с личной жизнью я решила так: нехорошо, конечно, человеку быть одному, но возможно, я никогда больше не выйду замуж. Важность снизилась, я закончила фитнес-курсы и стала не только заниматься, но и сама вести тренировки, поступила в университет получать второе образование, стала участвовать в волонтёрских проектах, прошла школу приёмного родительства. Параллельно изучала Ваш блог. В общем, страдать перестала.

И вот.

С К. (он старше меня на 5 лет) я познакомилась около трёх лет назад. Тогда он был мужем одной моей знакомой О., с которой мы иногда сталкивались по работе. Он как-то приезжал к ней, когда мы вместе работали над одним творческим проектом, забирал ее домой. Так она нас и познакомила. Больше мы не виделись. Через какое-то время он подписался на меня в соцсетях, а еще где-то через полгода я узнала, что О. ушла от него и вышла замуж за другого. Дети (их двое) живут с О., а К. стал жить один.

В мае этого года К. стал мне писать. Потом мы стали видеться и общаться, как друзья. Я посещаю христианскую церковь, К. об этом знает. В июле он уехал в командировку, оттуда писал мне, что он очень сильно скучает, уже не как друг. По приезду у нас состоялся разговор, что, хоть он мне и нравится очень, я не могу иметь секс без брака. На что он сказал, что подозревал об этом и готов ждать. Также знал он и о том, что я взяла шефство над ребенком из социально-реабилитационного центра, мать которого пока не лишена прав.

Общаться с ним легко. Мы гуляем, едим, смеёмся. Мне очень хорошо с ним. Живет он на другом конце города, поэтому видимся мы нечасто, 1-2 раза в неделю.

Две недели назад К. признался мне в любви. Для меня это было неожиданностью. Я даже спросила: не пугает ли его, что все так быстро. Он ответил, мол, уже больше трех месяцев мы общаемся, все и так понятно. А еще неделю назад сказал, что когда сын съедет после свадьбы и будет жить с женой, будет здорово, если я перееду к нему насовсем. Позавчера я ездила к нему в гости, а он купил для меня вещи: от халата до зубной щётки, чтобы мне уже сейчас было комфортно у него даже когда просто в гости, как он говорит. Ночевать я не остаюсь и не сплю с ним. Хотя, конечно, иногда он не может сдержаться, готов затискать меня и зацеловать.

С этого момента у меня в голове полнейшая каша. Жить вместе не равно “будь моей женой”. Это я понимаю. Но даже не это меня стало беспокоить.

Деятельность в церкви, духовный наставник (Вы даже как-то писали об этом), волонтерство, шефство над ребенком, у которого есть некритичные особенности по здоровью, и вот это вот всё.

Всё то, от чего я не могу отказаться. Вроде бы он все понимает, но иногда есть ощущение, что не придаёт серьёзности. А мне ужас как не хочется грузить его этим всем.

И теперь я совсем потеряла берега, вчера меня накрыло вплоть до того, что пора завязывать с этими отношениями, не получится ничего. Ему я, конечно, не выношу мозг. Только себе эти два дня. Меня качает от “я не хочу его терять, может попробовать что-то построить” (вот только хватит ли сил) до “нужно сейчас все это заканчивать, все равно он не потянет, да и я не справлюсь “.

И я вообще с трудом понимаю, как теперь вести себя с ним.

Спасибо большое, что прочитали, и за этот блог.